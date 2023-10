Martyna Wojciechowska z uśmiechem wyznała całą prawdę. Fanka: „Cudny dzień”

Martyna Wojciechowska jest dumna z Polek i Polaków, że wzięli udział w czarnym proteście. Co napisała? Jestem z nas dumna. Zawsze, ale dzisiaj szczególnie. Siła jest Kobietą. Kobieta jest siłą. Dzisiaj zobaczyła to cała Polska i świat. 30 tysięcy ludzi na Czarnym Proteście w Warszawie, w innych miastach też tłumy. Jesteśmy wyjątkowe, niezależne i decydujemy o sobie. Mamy prawo wyboru. Dziękuję Wam! I wszystkim fajnym chłopakom, którzy też wspierają Kobiety i # czarnyprotest ! M. # kobiety # sila # prawowyboru - czytamy na Facebooku Martyny Wojciechowskiej. Martyna Wojciechowska w weekend zachęcała do marszu pod Sejmem w sobotę, a potem była mocno zaangażowana w poniedziałkowy czarny protest. Kobiety mimo deszczu, zimna, dzielnie zebrały się na Placu Zamkowym w Warszawie. A ty brałaś/brałeś wczoraj udział w czarnym proteście? Zobacz także: Szulim, Włodarczyk, Burzyńska i inne gwiazdy na "czarnym proteście" w Warszawie! ZDJĘCIA Martyna Wojciechowska dołączyła do czarnego protestu. Martyna Wojciechowska z córką Marysią wspierają prawa kobiet.