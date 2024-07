Jak czuje się Martyna Wojciechowska? Na gali Telekamery 2016 udało nam się porozmawiać z dziennikarką! Martyna potwierdziła, że powoli wychodzi z choroby i czuje się już coraz lepiej. Wprawdzie proces jej leczenia jeszcze nie został zakończony, lecz stan Martyny pozwala na to, by prowadząca popularny program podróżniczy "Kobieta na krańcu świata", mogła już myśleć o powrocie do pracy. Dziennikarka potwierdziła to wywiadzie dla Party.pl.

Nie wyzdrowiałam w pełni. To jest trudne doświadczenie. Mój proces leczenia się jeszcze nie zakończył. (...) Dzisiaj postanowił oficjalnie powiedzieć: tak, wracam na kraniec świata! Wracam do pracy i polecam kolejne odcinki już ósmego sezonu programu "Kobieta na krańcu świata" - powiedziała Martyna Wojciechowska.

W listopadzie ubiegłego roku dziennikarka poinformowała fanów o swojej poważnej chorobie. Nie zdradziła jednak szczegółów swojego stanu zdrowia. Wiadomo, że Wojciechowska ma się już lepiej, jednak przed nią wciąż walka o całkowite wyzdrowienie. Wczoraj dziennikarka otrzymała Telekamerę 2016 w kategorii osobowość telewizyjna roku.

