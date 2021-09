Martyna Wojciechowska przeszła metamorfozę po rozstaniu?! Pokazała szokujące zdjęcie! 

Martyna Wojciechowska zaskoczyła swoim wyglądem! Dziennikarka opublikowała na Instagramie kilka nowych zdjęć na których zupełnie nie przypomina siebie. Pod fotografiami pojawił się długi wpis, w którym Martyna Wojciechowska poruszała bardzo ważny temat. Zobaczcie zaskakujące zdjęcia Martyny Wojciechowskiej i sprawdźcie, co napisała w sieci. Internauci są w szoku!

W ostatnich tygodniach o Martynie Wojciechowskiej jest naprawdę głośno. W połowie lipca media poinformowały, że gwiazda TVN rozstała się ze swoim mężem. Informator portalu pudelek.pl donosił wówczas, że Przemysław Kossakowski wyprowadził się z domu zaledwie kilka miesięcy po ślubie z Martyną Wojciechowską.

Niestety, szybko okazało się, że medialne informacje są prawdziwe, a Martyna Wojciechowska opublikowała w sieci poruszający wpis, w którym potwierdziła, że rozstała się z Przemysławem Kossakowskim.

Teraz Martyna Wojciechowska skupia się na swojej córce i pracy, dzięki której z pewnością może zapomnieć o trudnym dla niej czasie. Ostatnio internauci mogli zobaczyć, jak gwiazda TVN żegna się przeszłością i pakuje swoje rzeczy z apartamentu, w którym mieszkała z Przemysławem Kossakowskim.

Dziś z kolei Martyna Wojciechowska na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcia, które zaskoczyły internautów.

Czyżby dziennikarka zdecydowała się na zmianę wyglądu po rozstaniu? Nic z tych rzeczy! Martyna Wojciechowska pokazała, jak zmieniła się za pomocą filtrów używanych m.in. na Instagramie. Gwiazda TVN zwróciła uwagę na bardzo ważny temat.

A co Ty widzisz w lustrze, kiedy patrzysz na pojawiające się w nim odbicie? SIEBIE czy zestaw „wad” do zmiany?- zaczęła swój wpis Martyna Wojciechowska.

Poznajecie? TAK, TO JA… w kilku „idealnych” wersjach stworzonych za pomocą filtrów, które są ogólnodostępne za darmo (!) na instagramie i w prostej aplikacji. Na końcu moje zdjęcie w naturalnym wydaniu.

W dalszej części wpisu gwiazda TVN odniosła się m.in. do szokujących wyników badań, według których m.in. aż 91% nastolatków w Polsce przerabia swoje zdjęcia publikowane w sieci!

Wiele pracy zajęło mi, żeby poczuć się dobrze w swoim ciele. Choć przyznaję, że nawet dzisiaj wciąż mam problem z samoakceptacją, lepsze i gorsze dni.

Przez lata zrozumiałam jednak, że ważniejsze od tego jak wyglądam jest to, co robię, bo TO NIE WYGLĄD DEFINIUJE NASZĄ WARTOŚĆ.

Ale ja to mówię z poziomu dorosłej kobiety. A co z nastolatkami, młodymi osobami, które znaczną część swojego życia spędzają w social mediach, bombardowane każdego dnia milionami „idealnych” zdjęć, które są przerobione za pomocą filtrów?

PORÓWNUJĄ SIĘ.

I bardzo cierpią, że nie wyglądają tak „idealnie” jak inni na insta.

Marka Dove od 2004 r. w ramach projektu Dove Self-Esteem podejmuje działania mające rozwiązać problem niskiej samooceny i negatywnego postrzegania swojego ciała u nastolatków.

Tegoroczne badania przeprowadzone na potrzeby kampanii #PieknoBezFiltra są bardzo niepokojące.

To tylko niektóre wnioski:

👉 Aż 91% nastolatków w Polsce modyfikuje swój wygląd lub przerabia swoje zdjęcia! (Na świecie 80%) Co gorsze - robią to coraz młodsze dzieci, nawet 9 czy 10-latki- czytamy na profilu Martyny Wojciechowskiej na Instagramie.