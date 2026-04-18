Martyna Wojciechowska znów poruszyła obserwatorki, ale tym razem nie chodzi o kolejną podróż ani telewizyjny projekt. 17 kwietnia, tuż przed 11.00, na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie z Marysią i wpis, który od razu skupił uwagę fanów: córka dziennikarki skończyła 18 lat. W krótkiej, bardzo osobistej formie Wojciechowska dała znać, że właśnie zamknął się ważny rozdział, a w jej głowie uruchomiły się mocne emocje związane z dorastaniem dziecka. Chwilę później pokazała również aktualne zdjęcie z 18-letnią Marysią.

Martyna Wojciechowska przekazała nowe wieści o córce, opublikowała fotografię, która wyraźnie odwołuje się do wspomnień: ona i mała Marysia obok niej. Taki wybór nie był przypadkowy. W dniu osiemnastych urodzin córki najłatwiej uderza jedno pytanie: kiedy to minęło? Dziennikarka właśnie na tym zbudowała przekaz - na zderzeniu codziennego „tu i teraz” z faktem, że jeszcze niedawno towarzyszyła jej mała dziewczynka, a dziś jest już dorosłą osobą.

Marysia urodziła się w 2008 roku. Jej ojcem był Jerzy Błaszczyk, płetwonurek. Po jego śmierci, gdy córka miała osiem lat, to Martyna Wojciechowska wzięła na siebie wychowanie dziecka. W swoim wpisie Wojciechowska wróciła do początku. Podkreśliła, że pojawienie się Marysi na świecie było dla niej czymś absolutnie wyjątkowym, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych chorób i operacji oraz słów lekarzy, które przez lata odbierały nadzieję na macierzyństwo.

Jej pojawienie się na świecie było cudem.

Tak wygląda córka Martyny Wojciechowskiej

Martyna Wojciechowska opublikowała również aktualnie zdjęcie z córką Marysią. Bardzo rzadko to robi, a 18-latka wręcz nie pokazuje się publicznie. Zdjęcie obrazuje mamę i córkę nad morzem, obrócone tyłem do kamery i układające ze swoich dłoni kształt serca. Martyna Wojciechowska napisała:

WYPUSZCZAM W ŚWIAT. Maniu, 18 lat temu zostałam Twoją mamą i wszystko się zmieniło. Dzisiaj patrzę na Ciebie i widzę wspaniałą młodą kobietę. Jestem dumna, że masz w sobie tę odwagę i ciekawość podążania własną drogą. Byłam obok, kiedy uczyłaś się stawiać pierwsze kroki w wielu dziedzinach życia. Dzisiaj symbolicznie wypuszczam Cię w świat. I dmucham w Twoje skrzydła. Z całego serca życzę Ci, żebyś zawsze była sobą. Kocham Cię bezwarunkowo. Twoja największa fanka, Mama.

