Martyna Wojciechowska to niekwestionowana gwiazda telewizji, która zdobyła sobie sympatię polskiej publiczności dzięki kultowemu już dziś programowi "Kobieta na krańcu świata". Zdarza się też, że dziennikarka w swoich mediach społecznościowych odkrywa część swojej prywatności, dzieląc się z fanami momentami z życia i przemyśleniami. 17 kwietnia opublikowała na Instagramie szczególnie ważny post dotyczący jej córki.

Martyna Wojciechowska świętuje urodziny córki

Niedawno Martyna Wojciechowska podzieliła się swoim szczęściem, a teraz przekazała kolejne wspaniałe wieści. Dokładnie 17 kwietnia, tuż przed 11.00 dziennikarka udostępniła na swoim profilu na Instagramie wyjątkowe zdjęcie, przedstawiające dziennikarkę z przeszłości, z małą córeczką u boku. Z opisu zamieszczonego przy fotografii fani od razu dowiedzieliśmy się, że to właśnie tego dnia jej córka kończy 18 lat, co wywołało w dziennikarce refleksję nad przemijającym czasem.

JAK TO MOŻLIWE? Kiedy ten czas minął? DZISIAJ MOJA MARYSIA KOŃCZY 18 LAT. Jest dorosłą Osobą. A przecież jakby to było zaledwie wczoraj zaczęła Wojciechowska.

W poruszającym wyznaniu gwiazda wspomniała też, że wiadomość o ciąży przed laty potraktowała jako prawdziwy cud.

Jej pojawienie się na świecie było cudem. Doskonale pamiętam, jak upewniałam się z lekarzami, czy na pewno jestem w ciąży, bo przecież tyle razy od nich słyszałam, że po moich przebytych chorobach i operacjach mamą raczej nie będzie dane mi być wspomina dziennikarka.

Martyna Wojciechowska we wzruszających słowach o macierzyństwie

W kolejnych słowach wpisu Wojciechowska podzieliła się z fanami szczerą refleksją na temat swojego macierzyństwa. Napisała wprost, co po latach uznaje z najważniejsze w byciu mamą.

Nigdy nie byłam idealną Mamą, choć tak uparcie chciałam nią być. Dzisiaj wiem, i wiem to przede wszystkim dzięki Mani, że najważniejsze to być obok. Towarzyszyć, słuchać, być uważnym rodzicem i być ciekawym świata dziecka.

Na koniec zwróciła się bezpośrednio do swojej pełnoletniej córki.

Maniu kochana, to wielki zaszczyt być Twoją Mamą. Zawsze możesz na mnie liczyć. Zawsze będę obok.

Córce Martyny Wojciechowskiej przekazujemy najlepsze życzenia urodzinowe!

