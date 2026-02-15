Minął rok od śmierci ukochanego taty Martyny Wojciechowskiej. Dziennikarka w rocznicę jego śmierci opublikowała w mediach społecznościowych przejmujący wpis. Tak Martyna Wojciechowska wspomina ojca. Jej słowa łamią serce.

Tak Martyna Wojciechowska żegnała swojego tatę

W lutym 2025 roku Martyna Wojciechowska przeżyła ogromną, osobistą tragedię. To właśnie wtedy okazało się, że tata Martyny Wojciechowskiej nie żyje. Dziennikarka opublikowała wówczas wzruszający wpis, w którym żegnała ojca pięknymi słowami.

TATKU. Mój kochany Tato Stasiu. Byłeś zawsze…Czuję wielki smutek, że już nigdy Cię nie zobaczę i nie przytulę. pisała gwiazda TVN.

Tata prowadzącej program "Kobieta na krańcu świata" zmarł w wieku 90 lat.

Wojciechowska wspomina ojca w pierwszą rocznicę jego śmierci

Dokładnie 12 lutego br. Martyna Wojciechowska w wyjątkowy sposób uczciła pamięć ojca. W rocznicę jego śmierci opublikowała w mediach społecznościowych czarno białe zdjęcie, na którym pozowała ze Stanisławem Wojciechowskim. Pod fotografią pojawił się wzruszający wpis, w którym nie ukrywa swojej tęsknoty za ukochanym tatą.

TO JUŻ ROK BEZ MOJEGO TATY. Jaki był Stasio? Król życia, kochali go wszyscy, bo był niezwykle czarujący. Ale to też najbardziej pracowity i zdeterminowany mężczyzna, jakiego kiedykolwiek poznałam. To po Nim odziedziczyłam ten upór i odwagę, żeby sięgać po niemożliwe. Przeżył wspaniałe 90 lat i zostawił tu po sobie mnóstwo miłości. Bardzo za Tobą tęsknię, Tatku.M.

Fani od razu zareagowali na poruszające wyznanie Martyny Wojciechowskiej. W komentarzach okazali jej wsparcie.

Przytulam mocno, a zdjęcie przepiękne

Wspaniała była ta Wasza- Pani Martyno - relacją Ojca z córką

Ściskam mocno piszą fani.

Tylko spójrzcie na to wyjątkowe zdjęcie.

