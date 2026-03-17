Martyna Wojciechowska pokazała nastoletnią córkę. Ależ ona wyrosła
Martyna Wojciechowska stara się na co dzień chronić swoją prywatność i od wielu lat nie pokazuje wizerunku córki w mediach społecznościowych. Tym razem postanowiła zrobić jednak wyjątek i podzieliła się paroma kadrami z czasu spędzonego z 17-letnią Marysią.
Martyna Wojciechowska od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich podróżniczek, dlatego jej życie i aktywność w mediach społecznościowych budzą ogromne zainteresowanie. Liczne grono fanów z uwagą śledzi publikowane przez nią treści, wypatrując zarówno relacji z wypraw, jak i bardziej osobistych momentów. Ostatnio na jej Instagramie pojawiły się wyjątkowe zdjęcia z córką, które przyciągnęły szczególną uwagę internautów.
Martyna Wojciechowska chroni życie prywatne
Martyna Wojciechowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów - dziennikarka, podróżniczka i autorka, która od lat inspiruje widzów swoimi niezwykłymi wyprawami i odwagą w przekraczaniu granic. Ogromną popularność przyniósł jej program "Kobieta na krańcu świata", w którym pokazuje historie kobiet z różnych zakątków globu. Choć jej życie zawodowe to nieustanna podróż i obecność w świetle reflektorów, prywatnie stara się zachować równowagę i chronić to, co dla niej najcenniejsze.
W życiu osobistym gwiazda jest mamą dwóch córek - biologicznej, 17-letniej Marysi, oraz adoptowanej Kabuli z Tanzanii, którą poznała podczas jednej ze swoich wypraw. Mimo ogromnej rozpoznawalności, Wojciechowska konsekwentnie dba o ich prywatność i rzadko dzieli się szczegółami życia rodzinnego. Na co dzień unika nadmiernego rozgłosu, wybierając spokój i autentyczność zamiast blasku fleszy, choć od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy, publikując wyjątkowe, pełne ciepła kadry z najbliższymi.
Martyna Wojciechowska pochwaliła się zdjęciem z 17-letnią córką
Zdjęcia, na których można zobaczyć córkę Martyna Wojciechowska, należą do prawdziwych rzadkości, ponieważ podróżniczka od lat z dużą konsekwencją chroni prywatność swojej rodziny. Tym większym zaskoczeniem okazała się jej ostatnia publikacja na Instagramie, gdzie podzieliła się wyjątkowymi kadrami ze wspólnie spędzonego popołudnia z Marysią.
Marysia ma dziś 17 lat i coraz śmielej wkracza w dorosłość, co doskonale widać na opublikowanych zdjęciach. Młoda kobieta wyraźnie się zmieniła i dojrzała, a wspólne ujęcia z mamą pokazują nie tylko upływ czasu, ale także bliską, pełną ciepła relację, jaka je łączy. Zobaczcie sami.
