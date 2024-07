Od lat towarzyszącym Martynie Wojciechowskiej tematem jest jej orientacja seksualna. Wielokrotnie dziennikarka była posądzana o lesbijskie związki, a nawet przypisywano jej zażyłą relację z Anitą Werner. Samej Martynie nie przeszkadzają takie spekulacje i nie ukrywa, że bycie w związku z kobietą ułatwiłoby jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach, o czym opowiedziała we "Wprost".

- Samo to, że jestem singielką i dobrze się z tym czuję jest dla wielu mocno podejrzane. Skoro jestem szczęśliwa bez partnera, to znaczy, że trzeba mnie prześwietlić, bo pewnie jestem lesbijką. Bawi mnie to. Z drugiej strony, kiedy porównuję facetów i kobiety, czasem żartuję, że chciałabym mieć homoseksualną orientację. Miałabym wtedy do wyboru mnóstwo potencjalnych, fajnych partnerek.