Martyna Wojciechowska dołącza do "czarnego protestu". Dziennikarka i podróżniczka zamieściła na swoim profilu facebookowym wpis, który nie pozostawia wątpliwości, jaki ma pogląd w tej sprawie. Gwiazda jest przeciw zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Tym samym Martyna Wojciechowska dołączyła do innych znany osób, które protestują przeciwko całkowitemu zakazowi usuwania ciąży. Jak do tej pory zrobiły to m.in. Anja Rubik, Krzysztof Gojdź, Hanna Lis, Karolina Malinowska, Dorota Wróblewska, Paulina Młynarska, czy Marina Łuczenko-Szczęsna.

Podczas moich podróży na krańce świata odwiedziłam wiele miejsc, gdzie kobiety pozbawione są praw, gdzie te prawa, które wydają się nam być czymś zupełnie podstawowym - łamane są w sposób brutalny i nieakceptowalny. Nie sądziłam jednak, że takie rzeczy będą działy się w moim kraju. Jak na ironię to zdjęcie zostało zrobione dokładnie rok temu w Kolumbii - przed więzieniem dla kobiet. Nagle nabrało dla mnie zupełnie nowego znaczenia. Koszulka, którą mam na sobie też. M. - napisała Martyna Wojciechowska na swoim profilu.

Podzielacie jej opinię?

Dziennikarka i podróżniczka rzadko wypowiada się na tematy polityczne. Jednak tym razem postanowiła zabrać głos.