Martyna to finalistka programu "Hotel Paradise" - razem z Blondino doszła do finału. A jak wspomina pierwsze chwile w programie? Okazuje się, że na samym początku Łukasz "Długi" i Maciej zwrócili uwagę Martyny, kiedy weszła do "Hotel Paradise". To właśnie z nimi Martyna poszła od razu na randkę. Jakie było jej nastawienie przed programem? Czego oczekiwała?

Ja nie łudziłam się, że spotkam tu miłość. Ale też nie zakładałam, że się to wydarzy. Nigdy nie mów nigdy! Nie zarzekałam się, no i tyle! - powiedziała nam Martyna.

Co jeszcze powiedziała nam Martyna? Posłuchajcie!

