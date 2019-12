Marta Żmuda Trzebiatowska dziękuje fanom za gratulacje! Za kilka miesięcy po raz drugi zostanie mamą

Marta Żmuda Trzebiatowska po raz pierwszy odniosła się do informacji o swojej drugiej ciąży! Opublikowała w sieci wpis, w którym podziękowała za gratulacje.

Zaledwie kilka dni temu udało się nam dowiedzieć, że gwiazda serialu "Na dobre i na złe" już wkrótce po raz drugi zostanie mamą. Radosna wiadomość obiegła wszystkie media, a fani Marty Żmudy Trzebiatowskiej ruszyli z gratulacjami. Do tej pory aktorka nie komentowała doniesień na swój temat, ale teraz opublikowała wpis, w którym dziękuje za gratulacje.

Zobaczcie, co napisała!

Marta Żmuda Trzebiatowska należy do gwiazd, które bardzo chronią swoje życie prywatne. Chociaż już od ponad dwóch lat jest mamą, to w sieci nie znajdziecie zdjęć na których pokazuje synka. Gwiazda bardzo rzadko komentuje również medialne doniesienia na swój temat.

Teraz jednak odniosła się do informacji o drugiej ciąży! Aktorka nie potwierdziła, ale również nie zdementowała plotek na swój temat.

Kochani, wiecie że nie mam w zwyczaju komentowania plotek, ani opowiadania o swoim życiu prywatnym i intymnych sprawach. Nie dlatego, że chcę robić z tego „wielką tajemnice”, ale dlatego że chcę zachować jakiś kawałek życia tylko dla siebie, żeby dać poczucie intymności i zapewnić anonimowość tym, którzy mają do tego prawo. Cieszę się i dziękuję, że to rozumiecie i szanujecie.❤️- napisała na Instagramie.

Marta Żmuda Trzebiatowska podziękowała jednak fanom za gratulacje i ciepłe słowa.

Internauci są zachwyceni wpisem aktorki.

- I to się nazywa klasa 👏 Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko jest na sprzedaż. Dużo ciepła i radości w ten szczególny czas❤️

- Czyli to prawda😍 Gratulacje❤️❤️ Duuuużo zdrówka ci życzę bo teraz to najważniejsze❤️❤️❤️

- Gratuluję! Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i spokoju, w tym wyjątkowym czasie ❤️- komentują fani.