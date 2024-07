W miniony weekend w internecie rozpoczął się kolejny konflikt pomiędzy Martą Wiśniewską, a jej byłym mężem Michałem. Wszystko zaczęło się od kradzieży domeny Mandaryna.com, która nigdyś zajawiała oicjalną stronę tancerki i piosenkarki. Przypomnijmy: Wiśniewski znów szkodzi Mandarynie

Jednak spór wyszedł już poza granice sieci i przeniósł się do tabloidów. W dzisiejszym "Super Expressie" Mandaryna zarzuca liderowi Ich Troje, że ponownie nie płaci jej alimentów na dwójkę ich dzieci.

- To jest żenujące. Ten człowiek zabiera wszystko, domy, samochody, wszystko, co komuś użyczył kiedyś. Najpierw daje, a potem jak się napije to zabiera. Ja dałam Wiśniewskiemu domenę Michał Wiśniewski, a on Mandarynę mnie. Wszystkie moje strony podczepiałam pod jego strony, cały czas za nie płacę. Mam nadzieję, że się tą stroną udławią. Nie będę się co 5 minut prosić o to samo. Tak jak z tą domeną zrobił z domem, który mi kupił, autem… Wciąż nie płaci alimentów. Zalega już kilkanaście tysięcy. To, że Dominika powiedziała, że płaci, to nieprawda. Mam nadzieję, że kiedyś jego własne dzieci mu to wypomną - żali się tabloidowi wokalistka.

Tym razem na zarzuty Marty postanowiła odpowiedzieć obecna żona Wiśniewskiego, Dominika Tajner:

- Przecież to nasza własność. Na tej stronie nic się nie działo. Było zdjęcie Marty i tyle. Ona sama w ogóle nie ma swojej strony oficjalnej. My za to płacimy, a kiedy zrobiliśmy przekierowanie na nasze strony, nagle się zrobiła awantura. Nie mogliśmy ukraść tego, co jest nasze. Nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Chyba tylko uśmiechem. Zaległości na kilkanaście tysięcy… Hmm… To kolejna ciekawostka. Michał jest dobrym ojcem. Nie wiem, dlaczego Marta mu to robi.

Michał Wiśniewski lubi sprzedawać swoją prywatność, więc konflikt, który obserwujemy od kilku dni z pewnością jest mu na rękę. Gwiazdor od dłuższego czasu nie robi nic ze swoją karierą, a w mediach trzeba istnieć. Niestety w całej sytuacji poszkodowane są dzieci. To one muszą czytać przykre słowa, jakie do siebie wypowiadają rodzice. Mamy nadzieję, że para szybko zakopie topór wojenny i rozgłosu zacznie szukać w inny sposób.

