Jak informowaliśmy was wczoraj, Marta Wiśniewska poprzez Facebooka oskarżyła eksmęża Michała Wiśniewskiego o kradzież domeny Mandaryna.com, pod którą kiedyś znajdowała się jej oficjalna strona. Jeszcze kilka godzin temu po wpisaniu adresu w przeglądarkę otwierało się internetowe kasyno. Dzisiaj natomiast następuje przekierowanie do oficjalnej witryny zespołu Ich Troje. Sprytnie, zapewne przez najbliższe dni ciekawskich którzy wejdą na "stronę Mandaryny" nie będzie brakowało. Przypomnijmy: Wiśniewski znów szkodzi Mandarynie

Wiśniewski znany ze skłonności do odpowiadania na wszystkie słowne zaczepki skierowane pod jego adresem, postanowił odpowiedzieć na zarzuty Mandaryny. Zrobił to oczywiście przy pomocy Facebooka.

- Artystka, która zajęła 2 miejsce na festiwalu w Sopocie w 2005 roku o skarżyła mnie OFICJALNIE o kradzież domeny, która nigdy do niej nie należała - odpowiada lider Ich Troje. Nawet fani tej pani powinni zauważyć, że nie korzystali z tego dobrodziejstwa choć ja przez lata za nią płaciłem . Umieszczone zostało tam tylko zdjęcie nowego projektu pt. nowy singiel czyli "byle co po angielsku"? - dodaje

Michał jest tak oburzony całą sytuacją, że grozi Mandarynie sądem. Jest mu również przykro, że o całym sporze pomiędzy byłymi małżonkami dowiedzą się ich dzieci, które też korzystają z portalu społecznościowego:

- A bezprawne oskarżenie o kradzież to już inna sprawa. To jest karalne. Jeszcze gorszą sprawą jest nazywanie ojca swoich dzieci złodziejem. Na nieszczęście dzieci już korzystają z Facebooka. I to chyba jest najgorsze.