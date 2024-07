Marta Wierzbicka dostała propozycję wzięcia udziału w nowym show TVN "Azja Express", który był realizowany w kilku krajach w Azji. W show wzięły udział wielkie gwiazdy m.in. Małgorzata Rozenek czy Hanna Lis. Wszyscy uczestnicy zachwalali sobie udział w show i zgodnie mówili, że to była dla nich wielka przygoda. Dlaczego zatem Marta Wierzbicka nie zgodziła się na udział w show? Czyżby podzielała opinię Pauliny Młynarskiej, która skrytykowała formuła programu?

Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo sama chciałam jechać. Ja bardzo chciałam jechać do tej Azji, ale niestety miałam tyle terminów w teatrze i cały wątek w "Na wspólnej", że nie było to możliwe. Bardzo bym chciała, bo podoba mi się format, tam trzeba rzeczywiście przeżyć. Tam trzeba sobie samemu poradzić i jest to fajne reality-show, w którym bym chętnie wzięła udział, wiec nie mowie nie, powiedziała w rozmowie z tvn.pl Marta Wierzbicka.