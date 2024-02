Klaudia z "Rolnik szuka żony" uwielbia dzielić się z fanami swoją codziennością. Uczestniczka show robi to za sprawą mediów społecznościowych. Tak też było tym razem, kiedy postanowiła pokazać swój szczęśliwy moment. O czym mowa? Sami zobaczcie!

"Ronik szuka żony": Klaudia podzieliła się rodzinnym kadrem

Nie da się ukryć, że uwielbiany program TVP "Rolnik szuka żony" wykreował dużą ilość znanych i lubianych nazwisk. Udział w show zapewnia oddanych fanów, którzy nawet po zakończeniu programu śledzą losy ulubionych bohaterów. Ostatnio więc na językach znalazła się Ania z "Rolnik szuka żony", która już niebawem zostanie mamą. Duże emocje wzbudzają także inne pary, które poznały się na naszych oczach i którym udało się przetrwać próbę czasu. Tym razem internauci zwrócili uwagę na wpis Klaudii.

Ostatnio Klaudia z "Rolnik szuka żony" dodała zdjęcie z tajemniczym mężczyzną. Tym nie był Valentyn, w związku z czym internauci uznali, że mają powody do zmartwień. Tymczasem jednak uczestniczka udowadnia, że w jej związku wszystko w jak najlepszym porządku. Co więcej, ta nie ukrywa, że to właśnie chwile w towarzystwie ukochanego oraz pupila są tymi najważniejszymi:

Family First ( rodzina na pierwszym miejscu - przyp. red.) napisała.

Przy okazji publikując urocze zdjęcie, ze swoją rodzinką.

Na reakcje fanów nie trzeba było długo czekać. Internauci czekali na wspólne zdjęcie Klaudii i Valentyna. Pod postem posypały się komentarze zachwyconych fanów:

Najlepsza para wszystkich Edycji RSŻ. KIBICUJEMY

Rodzinka w komplecie

Bąbelki