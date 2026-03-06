Podczas konferencji „Polka XXI wieku”, zorganizowanej w Warszawie, Marta Nawrocka wygłosiła przemówienie, które wzbudziło ogromne emocje wśród zgromadzonych uczestniczek. Uwagę zwróciła również nietypowa stylizacja pierwszej damy. Marta Nawrocka postawiła na garnitur i krawat, które oprócz ponadczasowej elegancji miały symbolizować siłę kobiet.

Przemówienie Marty Nawrockiej podczas konferencji

6 marca 2026 roku odbyła się konferencja pt. „Polka XXI wieku”, zorganizowana zaledwie dwa dni przed Dniem Kobiet. Podczas wydarzenia głos zabrała małżonka prezydenta, Karola Nawrockiego. W swoim wystąpieniu wyraźnie podkreśliła, jak ważna jest kobieca odwaga rozumiana jako wierność własnym wartościom i intuicji. Zaznaczyła, że siła kobiet nie polega na głośnych deklaracjach, lecz ujawnia się każdego dnia - poprzez pracę, wsparcie dla innych i zachowanie autentyczności nawet wtedy, gdy pojawia się krytyka i niezrozumienie.

Pierwsza dama odwołała się do swojego osobistego doświadczenia. Niedawno Marta Nawrocka została zapytana o temat in vitro, a teraz sama wspomniała o swoim wczesnym macierzyństwie jako świadomym wyborze życia i sile, którą musiała się wykazać. Przywołała także lata pracy w Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie codzienność wymagała od niej odpowiedzialności i zdecydowania. Pierwsza dama zwróciła uwagę, że w życiu każdej kobiety pojawia się moment, w którym trzeba zdecydować: czy żyć według oczekiwań innych, czy podążać za własną odwagą i głosem serca.

Pełniłam służbę, wracałam do domu żyłam zwykłym prywatnym swoim czasem, ale życie stawia nas często w miejscu, którego wcześniej nie planowałyśmy i wtedy pojawia się pytanie: czy zrobić krok w tył czy zrobić krok do przodu powiedziała podczas konferencji.

Jaka powinna być Polka XXI wieku? Marta Nawrocka odpowiada wprost

Marta Nawrocka w swoim przemówieniu zdefiniowała nowoczesną Polkę XXI wieku jako kobietę, która potrafi być nowoczesna i otwarta na globalne zmiany, nie zapominając jednak o wartościach stanowiących fundament życia rodzinnego, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za rzeczywistość.

Polka XXI wieku to kobieta, która potrafi być nowoczesna, która rozumie świat globalnych zmian, ale nie zapomina o wartościach, które są fundamentem najważniejszych spraw: kochającej się rodziny, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za rzeczywistość ogłosiła Marta Nawrocka.

Marta Nawrocka pod krawatem i w garniturze

Równie duże poruszenie jak słowa Marty Nawrockiej wywołała jej stylizacja podczas wydarzenia. Pierwsza dama postawiła na wyrazisty manifest poprzez ubiór, wybierając garnitur oparty na modzie męskiej. Na konferencji pojawiła się w granatowej marynarce z ozdobnymi guzikami, białej koszuli oraz bordowym krawacie.

Taki wybór garderoby zaskoczył publiczność - był nie tylko nietypowy dla okazji, ale przede wszystkim odwoływał się do stroju pierwszych feministek. Marta Nawrocka zrezygnowała z wyrazistej biżuterii, wybierając delikatne kolczyki i fryzurę w kok. Cały wizerunek był dokładnie przemyślany i symbolizował siłę oraz niezależność kobiet, a jednocześnie szacunek dla historii i tradycji kobiecej walki o prawa.

Zobacz także:

Marta Nawrocka, Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Marta Nawrocka, Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Marta Nawrocka, Fot. Wojciech Olkusnik/East News