Marta Nawrocka prężnie prowadzi swoje media społecznościowe, dając obywatelom możliwość na lepsze poznanie pierwszej damy. Ostatnio internet obiegły nowe kadry, przedstawiające prezydentową tuż obok Pałacu Prezydenckiego. Reakcja internautów jest jednoznaczna.

Marta Nawrocka na spacerze przy Pałacu Prezydenckim

Marta Nawrocka nie znika z przestrzeni medialnej i jest pod stałą obserwacją czujnych internautów. Ostatnio pojawiła się na głośnej okładce "Polityki", co ostro skomentował sam prezydent. Teraz do sieci trafiły kadry przedstawiające pierwszą damę w wyjątkowym towarzystwie.

Nawrocka na swoim profilu na Instagramie zamieściła film przedstawiający jej spacer wokół Pałacu Prezydenckiego. Jak zwykle nie zawiodła swoich fanów pod względem stylizacji - na przechadzkę wybrała szary sweter z ozdobnymi guzikami, na który nałożyła dopasowany, taliowany płaszcz przed kolano. Klamrę stylizacji stworzyły modne śniegowce na platformie, dopasowane kolorem do płaszcza.

Całą uwagę zwróciły jednak dwa radośnie biegające przy prezydentowej pieski.

Choć wiosna coraz bliżej, tak wyglądały nasze codzienne spacery podczas wyjątkowo mroźnej zimy. Poznajcie Uno i Yukiego - dwóch urwisów, którzy nawet w największy chłód nie tracą energii i radości ze wspólnych zabaw przedstawiła pupili Nawrocka.

Wśród komentarzy nie zabrakło zachwytów zarówno nad pierwszą damą, jak i towarzyszącymi jej pieskami.

Fala komentarzy pod filmem Marty Nawrockiej

Krótki film przedstawiający Martę Nawrocką z pieskami natychmiast zyskał na popularności w mediach społecznościowych i zdobył niemałą liczbę komentarzy.

Świetne psiaki.

Jaka fajna ekipa piszą internauci.

Wśród całej masy serdecznych słów największą uwagę przykuł wpis Stowarzyszenia Pomocne Łapki, dzięki której pomocy para prezydencka adoptowała jednego z widocznych na nagraniu zwierzaków.

Wspaniale widzieć Yukiego tak szczęśliwego i kochanego- to niesamowita historia - nasz były podopieczny z ulicy, zamiast do schroniska, pojechał do Pałacu Prezydenckiego. Adopcja ma moc! Cieszymy się, że moglibyśmy być częścią tej historii i dziękujemy jeszcze raz, Panu Prezydentowi Karol Nawrocki oraz Marta Nawrocka, za tą wspaniałą adopcję czytamy w komentarzu.

