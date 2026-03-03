We wtorek, 3 marca Karol Nawrocki skończył 43 lata. W tym wyjątkowym dniu prezydent RP mógł liczyć na życzenia złożone przez jego żonę i dzieci. Okazało się, że w tym samym dniu powołano do życia specjalny projekt polityka. Marta Nawrocka zabrała głos w sprawie wyjątkowej inicjatywy. Pierwsza dama nie mogła przestać się uśmiechać.

Marta Nawrocka komentuje nowy projekt prezydenta. „Inicjatywa bliska mojemu sercu”

W dniu urodzin prezydenta RP w Pałacu Prezydenckim powołano Radę do spraw Osób z Niepełnosprawnościami. W uroczystości udział wziął minister Mateusz Kotecki, który przekazał akty powołania jej członkom. Obecny był także Adam Andruszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta.

Po oficjalnej części Marta Nawrocka spotkała się z nowo powołanymi członkami Rady. Pierwsza dama podkreśliła, że ten projekt to prawdziwa szansa na poprawę polityki społecznej. Żona prezydenta RP nie kryła dużej dumy z powodu inicjatywy męża.

Bardzo się cieszę, że dziś została powołana Rada do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami oraz że to państwo będą ważnym głosem w Pałacu Prezydenckim. To inicjatywa szczególnie bliska mojemu sercu. Od początku kampanii i prezydentury mojego męża wiedziałam, jak istotne jest realne wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin przekazała pierwsza dama.

Dzisiejsze spotkanie otwiera czas współpracy, rozmów i konkretnych działań. Wierzę, że najbliższe lata przyniosą dobre i potrzebne zmiany dla tej wyjątkowej społeczności dodała.

Karol Nawrocki skończył 43 lata. Pierwsze urodziny w Pałacu Prezydenckim

Warto przypomnieć, że to pierwsze urodziny Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. W tym wyjątkowym dniu Marta Nawrocka przekazała radosną nowinę. Pierwsza dama pochwaliła się archiwalnymi zdjęciami, które razem z mężem zrobili sobie kiedyś w fotobudce.

Publiczne życzenia złożył mu również syn Daniel Nawrocki. Już od momentu kampanii prezydenckiej Nawroccy stworzyli wizerunek bardzo silnej rodziny, która jednoczy się w trudnych sytuacjach i wspólnie mierzy się z problemami. Tak było choćby przy okazji hejtu na córkę pary prezydenckiej.

Niedawno też Karol Nawrocki zabrał głos po tym, jak tygodnik „Polityka” potraktował Martę Nawrocką oraz żonę Szymona Hołowni. Obie panie pojawiły się na okładce znanego tytułu, co wywołało gorącą dyskusję.

Syn Karola Nawrockiego zwrócił się do ojca w dniu urodzin. Padły dwa słowa