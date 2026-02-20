Kilka dni temu Marta Nawrocka podjęła odważną decyzję, udzielając wywiadu w stacji TVN. Medialna rozmowa wywołała falę komentarzy, zarówno pozytywnych, jak i krytycznych. Część opinii doceniła ją za otwartość i gotowość do rozmowy, choć jednocześnie pojawiły się głosy krytykujące ją za brak przygotowania do odpowiadania na trudne pytania. Teraz wywiad Pierwszej Damy dosadnie skomentował Piotr Kraśko.

Piotr Kraśko komentuje wywiad Marty Nawrockiej w TVN

Po szeroko komentowanym w mediach wywiadzie Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką w TVN, swoje zdanie wyraziły również polskie gwiazdy. Do tej pory mocną opinię na temat rozmowy udostępniła między innymi prowadząca Dzień Dobry TVN Sandra Hajduk-Popińska. Teraz, przy okazji ostatniego wywiadu z Kozaczkiem w trakcie wiosennej ramówki TVN, komentarza udzielił również Piotr Kraśko. Zanim wypowiedział się na temat samej Marty Nawrockiej, ocenił prowadzącą wywiad:

Uważam, że Joanna Kryńska przeprowadziła tę rozmowę fenomenalnie. To był genialny pomysł, (...) zrobiła to świetnie, zadając wszystkie pytania, które powinny paść. Bardzo się cieszę, że pierwsza dama zgodziła się na rozmowę z nami i mam nadzieję, że to jest pierwsza z wielu zaczął Kraśko.

Jego słowa na temat Marty Nawrockiej były wyjątkowo wyrozumiałe i łagodne. Zwrócił uwagę, że to dopiero początek jej obecności w przestrzeni publicznej:

To jest początek jej obecności w (przestrzeni publicznej - przyp. red.), pierwsze miesiące jej bycia Pierwszą Damą (...) Ma bardzo dużo czasu, żeby odnaleźć siebie w tej roli ocenił dziennikarz.

Piotr Kraśko wprost ocenia Pierwszą Damę

Kraśko podkreślił, że rozumie stres i presję, jakiej doświadcza pierwsza dama. Jego porównanie pokazuje, z jaką sytuacją musi mierzyć się Nawrocka:

Proszę sobie wyobrazić kogoś, kto wykonuje swoją pracę - jest architektem, lekarzem czy piekarzem - i nagle musi odpowiadać na wszystkie możliwe pytania świata. Domyślam się, jak bardzo to musi być stresująca i trudna sytuacja. Pierwsza dama ma prawo mieć dowolne opinie, ale do pewnego stopnia reprezentuje też męża dodał Kraśko.

Jego wypowiedź przełamuje fale krytyki i staje się jednym z głosów wsparcia dla Marty Nawrockiej. Kraśko wyraźnie docenił szczerość i odwagę pierwszej damy:

Każdy ma prawo mieć takie poglądy, jakie ma. (Marta Nawrocka przyp. red.) bardzo szczerze powiedziała o tym, jakich wyborów w życiu dokonywała, i doceniam, że nie były to teoretyczne rozważania. Pierwsza dama musi być traktowana trochę inaczej niż prezydent (...). Ona nie ma obowiązku spełniać naszych oczekiwań. Każda pierwsza dama w naszej historii była zupełnie inna, a to, co widzimy, to coś nowego (...) po ostatnich latach. Trzymamy kciuki za panią Martę, żeby już się tej kamery nie bała podsumował dziennikarz TVN.

