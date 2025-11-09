Marta Nawrocka od początku swojej prezydenckiej roli aktywnie uczestniczy w wydarzeniach o znaczeniu historycznym i duchowym. Tym razem pojawiła się w Paryżu, by towarzyszyć Polonii podczas symbolicznego powrotu kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do katedry Notre-Dame.

Powrót duchowego symbolu

W 2019 roku świat obiegły dramatyczne obrazy płonącej katedry Notre-Dame. Ogień strawił znaczną część dachu i wnętrza świątyni, a znajdująca się w niej kopia jasnogórskiego obrazu została wówczas ewakuowana i przeniesiona w bezpieczne miejsce. Przekazany rok wcześniej przez zakon paulinów wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej przez lata czekał na moment, gdy będzie mógł powrócić na swoje miejsce.

Po zakończeniu pięcioletnich prac renowacyjnych, w grudniu 2024 roku Notre-Dame ponownie otworzyła swoje podwoje. W sobotę, 8 listopada kopia obrazu wróciła do Kaplicy Polskiej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Hierarcha podkreślił, że to miejsce pozostaje ważnym punktem duchowego spotkania dla Polonii i pielgrzymów odwiedzających Paryż:

Nadal chcemy modlić się tutaj i przywoływać opiekę Matki Bożej. To część naszej ojczyzny, duchowy most między Paryżem a Jasną Górą – mówił.

Stylowa obecność pierwszej damy

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Żona prezydenta Karola Nawrockiego uczestniczyła w modlitwie w Kaplicy Polskiej i rozmawiała z duchownymi, w tym z arcybiskupem Wojdą.

Na tę uroczystość wybrała stonowaną, ale wyrazistą stylizację. Miała na sobie fioletową pelerynę o klasycznym kroju, do której dobrała czarny beret i eleganckie rękawiczki. Jej strój doskonale wpisał się w powagę i uroczysty charakter wydarzenia, przyciągając uwagę zgromadzonych.

Dziś paryska Katedra Notre-Dame przybrała biało-czerwone barwy . W sercu Francji odbyła się uroczysta inauguracja Kaplicy Polskiej i ponowne wprowadzenie Ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz ocalał z tragicznego pożaru, który miał miejsce w 2019 roku. Była to również dobra okazja, by porozmawiać z Polakami mieszkającymi we 🇫🇷 Takie spotkania za granicą są dla mnie zawsze wyjątkowo miłe i ważne 🇵🇱 - poinformowała Marta Nawrocka za pośrednictwem social mediów.

Marta Nawrocka fot. https://www.prezydent.pl/