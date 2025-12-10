W Pałacu Prezydenckim odbyło się świąteczne spotkanie z Paniami Ambasador oraz Współmałżonkami Szefów Misji Dyplomatycznych. Marta Nawrocka zaprezentowała się w eleganckiej granatowej stylizacji. Zdjęcia z wydarzenia pojawiły się w sieci.

Marta Nawrocka na świątecznym spotkaniu

Marta Nawrocka od początku kadencji Karola Nawrockiego deklarowała, że zamierza być aktywną pierwszą damą. Niedawno zapowiedziała start Fundacji Blisko Ludzkich Spraw, która zajmie się czterema filarami - walką z hejtem, walką z zagrożeniami w sieci, wsparciem osób niepełnosprawnych oraz wyrównywaniem szans. Często bierze również udział w wydarzeniach charytatywnych.

Tym razem jednak sieć obiegły zdjęcia z Pałacu Prezydenckiego, w którym odbyło się spotkanie świąteczne Paniami Ambasador oraz Współmałżonkami Szefów Misji Dyplomatycznych. Pierwsza dama postawiła na elegancką granatową kreację: połączenie rozkloszowanej spódnicy z dopasowaną górą z długim rękawem. Jej wybór w rozmowie z "Faktem" skomentowała Ewa Rubasińska-Ianiro. Styliska nie szczędziła komplementów.

Pierwsza dama dała kobietom gotową ściągę na tzw. trudne wyjścia, pokazując, że elegancja nie wymaga ani ekstrawagancji, ani kosztownych fajerwerków. Stylizacja pani Nawrockiej to dosłowna instrukcja obsługi oficjalnych sytuacji: ma być poważnie, ale nie sztywno, skromnie, ale nie nudno, klasycznie, ale z charakterem.

Świąteczny klimat w Pałacu Prezydenckim

6 grudnia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, Marta Nawrocka gościła w Pałacu Prezydenckim młodzież z Podhala, wraz z którą udekorowała Sień Wielką. Młodzież z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem przywiozła własnoręcznie wykonane ozdoby nawiązujące do tradycji Podhala i wraz z Pierwszą Damą przystroili wnętrze.

To piękne widzieć, jak z dumą młodzi pielęgnują kulturę swojego regionu – zwłaszcza teraz, gdy szkoła zbliża się do 150-lecia swojej działalności pisała Marta Nawrocka na Instagramie.

Z kolei dwa dni później, para prezydencka gościła w pałacu harcerzy:

Do Pałacu Prezydenckiego dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Dziękujemy harcerzom, którzy jak co roku dbają o ten płomień - w tym roku towarzyszy mu hasło „Pielęgnuj dobro w sobie”

