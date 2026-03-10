We wtorek, 10 marca, Polska stała się centrum międzynarodowej uwagi. To właśnie wtedy Karol i Marta Nawroccy oficjalnie powitali w kraju króla Szwecji Karola XVI Gustawa i królową Sylwię. Ten historyczny moment rozpoczął kilkudniową wizytę szwedzkiej pary królewskiej, która potrwa do czwartku.

Wizyta króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii w Polsce

Po oficjalnym powitaniu przez Karola i Martę Nawrockich zaplanowano rozmowy plenarne z udziałem prezydenta oraz monarchy, a następnie spotkanie z przedstawicielami mediów.

Jest to historyczna wizyta – pierwsza od 15–stu lat wizyta Króla Szwecji, co stanowi potwierdzenie doskonałego stanu relacji polsko–szwedzkich, jakie obecnie mamy. Bardzo się cieszę, że Jego Królewskiej Mości towarzyszą ministrowie, przedstawiciele rządu, ale też, co bardzo ważne dla wymiaru tej wizyty, przedsiębiorcy mówił podczas spotkania z mediami Prezydent RP Karol Nawrocki.

Jak poinformowano na stronie Prezydent.pl, w drugiej części dnia zaplanowano uroczysty obiad wydany przez parę prezydencką na cześć królewskich gości, wydawany przez Prezydenta RP i Pierwszą Damę.

Szwedzka Para Królewska przybyła do Polski wraz z liczną delegacją – ministrami odpowiedzialnymi za sprawy zagraniczne, obronę, kulturę i obronę cywilną. Goście mają przewidziany bogaty program pobytu, podczas trzydniowej wizyty odwiedzą Parlament Rzeczypospolitej Polskiej a także wiele instytucji kultury, m.in. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. poinformowano.

Stylizacja Marty Nawrockiej na spotkaniu z królem Szwecji

I tym razem uwagę zwróciła stylizacja Marty Nawrockiej. Pierwsza dama Polski zdecydowała się na długi, dopasowany płaszcz w ciemnym, śliwkowo-bordowym odcieniu. Dopełnieniem zestawu był mały, okrągły kapelusz w tym samym kolorze, czarne klasyczne szpilki oraz cieliste rajstopy. Całość podkreśliła delikatna biżuteria, która nie przyćmiewała wyrazistej kreacji.

Styl Marty Nawrockiej nie pozostaje niezauważony przez media już od momentu wieczoru wyborczego, na którym Karol Nawrocki został wybrany prezydentem Polski. Niedawno Marta Nawrocka pojawiła się w identycznej sukience jak Izabela Janachowska.

fot. Wojciech Olkusnik/East News