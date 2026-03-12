Trwa trzeci dzień oficjalnej wizyty szwedzkiej pary królewskiej w Polsce. Do sieci właśnie trafiły zdjęcia z odwiedzin Marty Nawrockiej oraz królowej Silvii Renate Sommerlath w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Marta Nawrocka i królowa Szwecji w Gdańsku

Marta Nawrocka oraz królowa Szwecji odwiedziły Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wizyta ta odbyła się w ramach trzeciego dnia pobytu szwedzkiej pary królewskiej w Polsce. W tym wyjątkowym spotkaniu wzięli również udział również przedstawiciele 13 Centrów Pomocy Dzieciom działających w Polsce w ramach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Adrian Drdzeń, prezes Stowarzyszenia Moc Wsparcia (organizacji pozarządowej, która niesie pomoc dzieciom doświadczającym krzywdzenia, przemocy oraz trudnych doświadczeń życiowych.) , tak podsumował spotkanie z królową:

Dzieci po doświadczeniu wykorzystania seksualnego powinny mieć zapewnione kompleksowe wsparcie w jednym miejscu, a kraj powinien znaleźć swoją drogę do modelu ale cel jest jeden tworzenie bezpiecznego miejsca. Mam nadzieje ze ta wizyta będzie impulsem we wsparciu wdrażania modelu. Najważniejsze: trzeba wierzyć dziecku - podpisuje się całym sercem pod tymi słowami, które wypowiedziała na spotkaniu z nami królowa Szwecji.

Jak informuje Dziennik Zachodni, tego dnia zaprezentowano również model działania Centrum Pomocy Dzieciom oraz możliwości dalszego rozwoju tego systemu wsparcia dla dzieci.

Stylizacja Marty Nawrockiej 3. dnia wizyty szwedzkiej pary królewskiej w Polsce

Pierwsza Dama Marta Nawrocka tym razem zaprezentowała się kolejnej oficjalnej stylizacji. Zdecydowała się na granatowy garnitur. Całość stylizacji dopełniła opaską, w tym samym kolorze, co całość kreacji.

Wizyta szwedzkiej pary królewskiej w Gdańsku

Trwa wizyta króla i królowej Szwecji w Polsce. Trzeciego dnia król Karol Gustaw XVI i królowa Silvia Renate Sommerlath odwiedzili Gdańsk. W planie uwzględniono złożenie wieńca przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców, spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą a także obejrzenie wystawy poświęconej historii Solidarności. Przespacerowano się również Drogą Królewską w towarzystwie Aleksandry Dulkiewicz, prezydent miasta. W drugiej części dnia zarówno polska para prezydencka, jak i szwedzka para królewska, odwiedziły Muzeum II Wojny Światowej. Król Karol Gustaw XVI wziął również udział w konferencji Baltic Sea Security Talks, podczas której przedstawiciele rządów Polski i Szwecji będą rozmawiać o współpracy w obszarze obronności.

