W niedzielę, 14 września 2025 r., para prezydencka, Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka, pojawiła się na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie. Dzień rozpoczęli udziałem w uroczystym nabożeństwie w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca w samym centrum stolicy. Po mszy świętej przeszli na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbyła się główna część obchodów dożynkowych.

Prezydent Karol Nawrocki wystąpił w klasycznym, ciemnym garniturze. Jego stylizację uzupełniał brązowy krawat ozdobiony cienkimi, granatowymi paskami. Jednak to nie on, a jego małżonka przyciągnęła największą uwagę.

Marta Nawrocka na Dożynkach Prezydenckich 2025

Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama, zaprezentowała się w masełkowej kreacji. Suknia w kremowym odcieniu posiadała dekolt w kształcie litery V, subtelne marszczenia w talii oraz pasek podkreślający sylwetkę. Stylizacja Marty Nawrockiej uzupełniona była brązowymi szpilkami na wysokim obcasie oraz delikatną, perłową biżuterią.

Fryzura również nie przeszła niezauważona - włosy pierwszej damy zostały delikatnie upięte, a całości dopełniały eleganckie, okrągłe kolczyki. Stylizacja Marty Nawrockiej wracała uwagę nie tylko kolorystyką, ale i formą - to jedna z najbardziej stonowanych kreacji zaprezentowanych do tej pory przez pierwszą damę.

Stylizacje Marty Nawrockiej na Dożynkach Prezydenckich

Warto przypomnieć, że dzień wcześniej, w sobotę, Marta Nawrocka również uczestniczyła w obchodach dożynkowych - tym razem solo. Podczas konkursu na najlepszy wieniec dożynkowy pojawiła się w różowym garniturze. Stylizacja przyciągała uwagę intensywną kolorystyką i odważnym, monochromatycznym zestawieniem. Zmiana wizerunku z jaskrawego różu na stonowaną masełkową suknię była zaskoczeniem i pokazała otwartość modową pierwszej damy.

Głośno o stylu Marty Nawrockiej

Stylizacje pierwszej damy wywołują zainteresowanie w mediach od momentu kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. Szczególnie komentowane były wybory modowe pierwszej damy podczas zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Nawroccy porównywani byli nawet do Donalda i Melanii Trump ze względu na kolorystykę wybranych przez nich ubiorów. Zdjęcia pierwszej damy komentowane także są przez znane stylistki, które nie szczędzą też ostrych podsumowań.

