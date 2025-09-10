Ewa Minge, znana projektantka mody, która przez osiem lat współpracowała z Jolantą Kwaśniewską, zdecydowała się zabrać głos na temat obecnej pierwszej damy – Marty Nawrockiej. W wywiadzie dla Kozaczka nie tylko odniosła się do stylu ubioru żony obecnie panującego prezydenta, ale i wspomniała o własnych oczekiwaniach wobec niej.

Reklama

Projektantka wprost o Marcie Nawrockiej

Minge podkreśliła, że choć często pytana jest o styl Marty Nawrockiej, to jej ocena sięga głębiej niż tylko kwestie ubioru.

Cały czas powtarzam - i chciałabym, żeby to mocno wybrzmiało: Naprawdę nie jest istotne, czy jest dobrze, czy bardzo dobrze, czy poprawnie, czy rewelacyjnie w jej wyglądzie zewnętrznym. Ja bym chciała, żeby to była taka pierwsza dama, która zjednoczy Polaków (...). Mnie się marzy, żeby ona była taką pierwszą damą, która dotknie takich spraw, że będzie przedstawicielką wszystkich kobiet

To jasny przekaz od projektantki: oczekuje od Marty Nawrockiej aktywności społecznej, zaangażowania i budowania mostów ponad politycznymi podziałami.

Zobacz także: Późnym wieczorem Marta Nawrocka nadała komunikat i zwróciła się do Polaków! Takich słów nikt się nie spodziewał

Ewa Minge podsumowała styl ubioru pierwszej damy

Minge zna rolę pierwszej damy od kulis, ponieważ przez osiem lat odpowiadała za wizerunek Jolanty Kwaśniewskiej. Jej doświadczenie dyplomatyczne sprawia, że śledzi losy kolejnych pierwszych dam z uwagą i kompetencją. Teraz w wywiadzie dla Kozaczka zauważyła, że Marta Nawrocka odważnie łamie pewne schematy swoim stylem ubioru, ale jej stylizacje nadal uchodzą za poprawne.

Mam duże doświadczenie tzw. dyplomatyczne, czyli jak powinna wyglądać pierwsza dama. Te czasy się zmieniły (...) Uważam, że pani Nawrocka spełnia wszelkie oczekiwania, łamie schematy, ma dobrą grupę doradczą. Z tego, co wiem, korzysta z różnych doradców - chyba nie wybrała...

Emocjonalny apel Minge

Ewa Minge nie poprzestała na analizie stylu pierwszej damy. Projektantka przyznała, że czeka na konkretny sygnał – na program, który wyjdzie od Marty Nawrockiej i będzie miał potencjał jednoczyć ludzi.

Czekam na to, aż pani Marta Nawrocka wzmocni (...) postawę męża jakimś mocnym programem (...), który będzie ponad podziałami

To wyraźny apel o realne działania, które mogłyby stać się misją pierwszej damy.

Słowa Minge odbiły się szerokim echem w mediach i opinii publicznej. Jako osoba, która przez lata była odpowiedzialna za wizerunek jednej z najbardziej charyzmatycznych pierwszych dam III RP, jej opinia ma wagę i może stanowić istotną wskazówkę dla Marty Nawrockiej.

Marta Nawrocka fot. Jacek Dominski/REPORTER

Reklama

Zobacz także: Ola Kwaśniewska i Kuba Badach podzielili się z kadrami z Londynu. Szaleństwom nie było końca