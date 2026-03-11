Marta Nawrocka skradła show podczas kolacji z królem. Co za suknia!a

We wtorek, 10 marca do Polski przybyli król Szwecji Karol VI Gustaw wraz z królową Sylwią. Para królewska rozpoczęła oficjalną wizytę dyplomatyczną w naszym kraju. Pierwszym punktem w programie była uroczysta kolacja z prezydencką parą. Podczas wizyty król ma odbyć rozmowy dotyczące współpracy gospodarczej, kulturalnej i politycznej.

Uroczysta kolacja pary prezydenckiej z królem Szwecji. Marta Nawrocka skradła show

Podczas środowej uroczystej kolacji cała uwaga skupiła się na pierwszej damie. Marta Nawrocka pokazała się w eleganckiej, długiej sukni w ciemnym brodowym kolorze. Kreacja żony prezydenta RP miała podkreślający sylwetkę krój, długie rękawy oraz wysoki, klasyczny dekolt.

Brak zbędnych dodatków podkreślał minimalistyczny, nowoczesny i jednocześnie uniwersalny styl. Pierwsza dama miała przy sobie niewielką czarną torebkę na srebrnym łańcuszku oraz delikatne jasne kolczyki, które idealnie pasowały do jej sukni.

Królowa Sylwia tego wieczoru zaprezentowała się w beżowym komplecie. 82-letnia żona monarchy wybrała długą spódnicę oraz marynarkę. Nie dało się też nie zwrócić uwagi na jej czerwoną koszulę oraz charakterystyczne broszki.

Zarówno prezydent RP Karol Nawrocki, jak i król Karola XVI Gustaw postawili na klasyczne smokingi z muszkami. Obaj mieli okazję też przemówić podczas uroczystego spotkania. Warto przypomnieć, że wcześniej również Marta Nawrocka przywitała parę królewską w brodowej stylizacji.

Królewska para odwiedziła Martę i Karola Nawrockich. Nie zabrakło znanych gości

W środowej kolacji udział wzięli nie tylko król i królowa Szwecji wraz z polską parą prezydencką, ale także znani przedstawiciele naszej sceny politycznej. Okazję do spotkania z królem Karolem XVI Gustawem oraz królową Sylwią mieli m.in. Radosław Sikorski czy też Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak ustalił „Fakt”, goście mogli liczyć na starannie skomponowane menu z sezonowymi smakami. W trakcie kolacji podano kawior Kalix z marynowanym pstrągiem tęczowym, topinamburem i winegretem z jabłka oraz szczypiorku. Daniem głównym był pieczony młody renifer z przyprawami, serwowany z jagodami jałowca, żółtymi burakami, zimową kapustą i sosem z dziczyzny. Na deser zaserwowano kompot z arktycznych jeżyn z dodatkiem musu waniliowego, pomarańczy, karmelu z ponczem i prażonej mąki jęczmiennej.

Zobacz także:

Marta Nawrocka skradła show podczas kolacji z królem. Co za suknia!