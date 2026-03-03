Syn Karola Nawrockiego zaskoczył w urodziny ojca. Padły dwa słowa

W dniu 3 marca Karol Nawrocki, pełniący funkcję prezydenta i znany jako oddany mąż oraz ojciec trójki dzieci, świętował swoje 43. urodziny. Największym zaskoczeniem tego dnia była reakcja jego najstarszego syna Daniela Nawrockiego.

Syn Karola Nawrockiego zabrał głos w dniu urodzin prezydenta. Zaskoczył lakonicznym wpisem

Daniel, obecnie 22-letni, postanowił złożyć życzenia ojcu w niezwykle oryginalny sposób – publicznie, za pośrednictwem Instagrama. Na opublikowanym wspólnym zdjęciu, które natychmiast przyciągnęło uwagę internautów, napisał tylko dwa słowa: „Sto lat!”.

Rodzina Nawrockich od dawna uchodzi za bardzo zżytą, co widać również po publicznych gestach i wypowiedziach. Daniel, adoptowany przez Karola Nawrockiego w dzieciństwie, niejednokrotnie podkreślał wyjątkową więź ze swoim ojcem. Od drugiego roku życia Karol Nawrocki był dla niego jedynym tatą. Jak przyznała Marta Nawrocka, matka Daniela i żona Karola, ich życie rodzinne od momentu adopcji toczyło się tak, jakby Karol zawsze był ojcem Daniela.

Daniel ma 22 lata, od drugiego roku życia jest z Karolem, ze swoim tatą, nie miał innego ojca. Ta więź, która między nimi powstała, jest pełna i bezwarunkowa. (...) Przeszliśmy pełną adopcję, Daniel nosi nazwisko męża. Od tamtej chwili nasze życie toczy się tak, jakby zawsze było oczywiste, że Karol jest tatą Daniela mówiła na łamach „Vivy!”.

Warto przypomnieć, że Marta Nawrocka przekazała radosne wieści z Pałacu Prezydenckiego w dniu urodzin swojego męża.

Marta Nawrocka celebruje urodziny męża. Wróciła do wspomnień

Z okazji urodzin Karola Nawrockiego także jego żona, Marta Nawrocka, nie pozostała obojętna. Na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieściła wyjątkowe, dawne zdjęcie z fotobudki, przedstawiające ją i męża w młodszych latach. Fotografia ta szybko stała się hitem i obudziła wśród internautów wspomnienia oraz liczne komentarze na temat trwałości ich związku. Warto przypomnieć, że Marta i Karol Nawroccy są małżeństwem od 2010 roku i wspólnie wychowują troje dzieci: Daniela, Antoniego oraz Katarzynę.

Syn Karola Nawrockiego zaskoczył w urodziny ojca. Padły dwa słowa Instagram @nawrockidaniel_