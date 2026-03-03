Radosne wieści w Pałacu Prezydenckim! Marta Nawrocka przekazała nowinę tuż przed 11.00
Marta Nawrocka razem z Karolem Nawrockim mają powód do świętowania. Pierwsza Dama nie ustaje w utrzymywaniu kontaktu z obywatelami w mediach społecznościowych, chętnie pokazując część kadrów ze swojej codzienności. Tym razem zaskoczyła wszystkich zdjęciami, dzieląc się szczęściem razem z prezydentem.
Marta Nawrocka i Karol Nawrocki mocno pracują na swój medialny wizerunek, chętnie pokazując obywatelom część kadrów ze swojej codzienności. Tym razem Pierwsza Dama zaskoczyła wszystkich wcześniej niepublikowanymi zdjęciami z mężem i przekazała radosne wieści.
Wielkie świętowanie w rodzinie Karola i Marty Nawrockich
Marta Nawrocka mocno zaznacza swoją obecność w mediach, dbając o kontakt z obywatelami nie tylko podczas oficjalnych wydarzeń politycznych, lecz także przy pomocy mediów społecznościowych. Choć po niedawnym wywiadzie w TVN24, komentowanym m.in. przez Monikę Olejnik, pierwsza dama zmierzyła się z mocną krytyką, widać, że nie brakuje jej zapału do dalszych działań. Dziś na swoim Instagramie pokazała zdjęcia, na których widok nie da się nie uśmiechnąć.
Chwilę przed 11:00, 3 marca, Marta Nawrocka udostępniła zdjęcia z przeszłości z Karolem Nawrockim, na których parze prezydenckiej nie brakuje uśmiechów. Fotografie wykonane zostały w tak zwanej fotobudce, co tylko dodaje im prywatnego charakteru. Pierwsza Dama oznaczyła na relacji prezydenta i napisała wymowne "100", przypominając o tym, że to właśnie dziś obchodzi on swoje 43. urodziny.
Nowe kadry z Martą Nawrocką obiegły Internet
Choć 3 marca to Karol Nawrocki znajdzie się w centrum uwagi, to zaledwie wczoraj, pierwsza dama pokazała wszystkim, jak spędza czas ze swoimi pupilami. Na Instagramie opublikowała film ze swojego spaceru na terenie Pałacu Prezydenckiego w towarzystwie swoich dwóch psów, które zdecydowała się przedstawić szerszej publice.
Poznajcie Uno i Yukiego - dwóch urwisów, którzy nawet w największy chłód nie tracą energii i radości ze wspólnych zabaw
Zarówno świetnie prezentująca się pierwsza dama, jak i uroczo wyglądające psiaki wywołały wśród internautów lawinę komentarzy. Nie zabrakło zachwytów, komplementów i życzeń.
Cudne. Na szczęście jest gdzie chodzić na spacery z nowym pupile. Pozdrawiamy.
Pani Marto skradła pani nasze serca. Życzymy zdrowia i szczęścia
Czego życzycie prezydentowi w dniu urodzin?
Zobacz także:
- Nie do wiary, co zrobili Marcie Nawrockiej. Karol Nawrocki nie wytrzymał
- Kwaśniewska komentuje wywiad Nawrockiej. Powiedziała to wprost
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.