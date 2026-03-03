Marta Nawrocka i Karol Nawrocki mocno pracują na swój medialny wizerunek, chętnie pokazując obywatelom część kadrów ze swojej codzienności. Tym razem Pierwsza Dama zaskoczyła wszystkich wcześniej niepublikowanymi zdjęciami z mężem i przekazała radosne wieści.

Wielkie świętowanie w rodzinie Karola i Marty Nawrockich

Marta Nawrocka mocno zaznacza swoją obecność w mediach, dbając o kontakt z obywatelami nie tylko podczas oficjalnych wydarzeń politycznych, lecz także przy pomocy mediów społecznościowych. Choć po niedawnym wywiadzie w TVN24, komentowanym m.in. przez Monikę Olejnik, pierwsza dama zmierzyła się z mocną krytyką, widać, że nie brakuje jej zapału do dalszych działań. Dziś na swoim Instagramie pokazała zdjęcia, na których widok nie da się nie uśmiechnąć.

Chwilę przed 11:00, 3 marca, Marta Nawrocka udostępniła zdjęcia z przeszłości z Karolem Nawrockim, na których parze prezydenckiej nie brakuje uśmiechów. Fotografie wykonane zostały w tak zwanej fotobudce, co tylko dodaje im prywatnego charakteru. Pierwsza Dama oznaczyła na relacji prezydenta i napisała wymowne "100", przypominając o tym, że to właśnie dziś obchodzi on swoje 43. urodziny.

Nowe kadry z Martą Nawrocką obiegły Internet

Choć 3 marca to Karol Nawrocki znajdzie się w centrum uwagi, to zaledwie wczoraj, pierwsza dama pokazała wszystkim, jak spędza czas ze swoimi pupilami. Na Instagramie opublikowała film ze swojego spaceru na terenie Pałacu Prezydenckiego w towarzystwie swoich dwóch psów, które zdecydowała się przedstawić szerszej publice.

Poznajcie Uno i Yukiego - dwóch urwisów, którzy nawet w największy chłód nie tracą energii i radości ze wspólnych zabaw napisała Nawrocka.

Zarówno świetnie prezentująca się pierwsza dama, jak i uroczo wyglądające psiaki wywołały wśród internautów lawinę komentarzy. Nie zabrakło zachwytów, komplementów i życzeń.

Cudne. Na szczęście jest gdzie chodzić na spacery z nowym pupile. Pozdrawiamy.

Pani Marto skradła pani nasze serca. Życzymy zdrowia i szczęścia komentowali internauci.

Czego życzycie prezydentowi w dniu urodzin?

Marta Nawrocka składa życzenia prezydentowi, fot. Instagram marta_nawrocka_