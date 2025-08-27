Marta Nawrocka zwróciła uwagę wszystkich na Międzynarodowy Dzień Psa, który miał miejsce zaledwie wczoraj. Udostępniła w sieci uroczy film spod pałacu prezydenckiego.

Marta Nawrocka świętuje Dzień Psa

W Polsce Dzień Psa obchodziliśmy już 1 lipca. 26 sierpnia natomiast przypada Międzynarodowy Dzień Psa, który świętowała nawet Kancelaria Prezydenta RP. Na Instagramie @wpalacu pojawiły się rozczulające kadry z czworonogami zrobione pod pałacem prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu:

Z okazji Międzynarodowego Dnia Psa, życzymy naszym czworonożnym przyjaciołom długich spacerów i mnóstwa smaczków. Psiaki, które spacerują Krakowskim Przedmieściem w Warszawie, gdy zobaczą aparat, chętnie pozują do zdjęć! Zobaczcie naszych psich modeli!

Na to urocze święto, dzień w którym warto docenić swojego czworonoga, nie pozostała obojętna również Marta Nawrocka. Pierwsza dama udostępniła film w sieci, dodając: "Dzisiaj nasi czworonożni przyjaciele obchodzą swoje święto".

Pierwsza dama ma serce do zwierząt. Zdjęciem małej Kasi i ich pupila pochwaliła się na początku lipca, dokładnie w polski Dzień Psa. Internauci komentowali:

Psiak w domu to dla Dziecka najlepsza nauka odpowiedzialności i troski o tych słabszych. Ściskamy mocno Kasię i jej Pupila

Oczekiwania wobec Marty Nawrockiej

Przy okazji publikacji zdjęć przez Martę Nawrocką na początku lipca, obywatele poruszyli kwestię praw zwierząt. Nie ukrywają, że pierwsza dama nie będzie na to obojętna:

Będzie pięknie, jeśli będzie Pani walczyć o prawa zwierząt jako Piękna Pierwsza Dama

Szanowna Pani Marto duża nadzieja na poprawę losu wszystkich zwierząt - futerkowych, gospodarskich i dzikich. Bardzo czekam i pozdrawiam

Pierwsze przemówienie Marta Nawrocka

Marta Nawrocka już od pierwszych dni kadencji Karola Nawrockiego stara się być aktywną pierwszą damą. Jej publiczne wyjścia są śledzone przez paparazzi i media w całym kraju. Niedawno pierwsza dama wygłosiła swoje pierwsze oficjalne przemówienie podczas IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiet w Tarnobrzegu, które objęła swoim patronatem. Wyraziła swoje wsparcie dla dziewcząt uprawiających sport a nawet sama zagrała z obecnymi na miejscu w piłkę nożną.

