W sobotę, 23 sierpnia, Marta Nawrocka, jako pierwsza dama, pojawiła się w Tarnobrzegu. Celem jej wizyty było uczestnictwo w oficjalnym otwarciu IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej. Na wydarzeniu towarzyszył jej syn, Antoni. Obecność żony prezydenta podkreśliła rangę wydarzenia sportowego, które skupia się na promocji kobiecego futbolu w regionie.

Marta Nawrocka założyła sneakersy na oficjalne wydarzenie

Tego dnia Marta Nawrocka postawiła na elegancki, jasny garnitur. Stylizacja składała się z dwurzędowej marynarki z szerokimi ramionami i wyraźnymi klapami, która nawiązywała do klasycznych fasonów. Spodnie typu cygaretki o długości 7/8 nadawały całości lekkości i nutę retro. Garnitur w subtelnym odcieniu szarości z nutą lawendy wyróżniał się na tle innych stylizacji. Do zestawu pierwsza dama dobrała biały T-shirt i sneakersy - doskonałe dodatki do wydarzenia o sportowym charakterze. To spora zmiana, ponieważ dotychczas widywaliśmy żonę prezydenta w eleganckich butach na obcasie.

Wielu obserwatorów dostrzegło podobieństwa w stylu Nawrockiej do wyborów modowych Agaty Kornhauser-Dudy, szczególnie jeśli chodzi o eleganckie marynarki. Jednak niezwykle rzadko mieliśmy okazję oglądać poprzednią pierwszą damę w sportowych butach. Warto przypomnieć, że zaledwie kilka dni temu Marta Nawrocka zaszalała ze stylizacją. Wówczas ekspertki także dyskutowały na temat jej nietypowego wyboru obuwia.

Marta Nawrocka wywołała burzę za sprawą koszulki

Choć stylizacja wzbudziła wiele pozytywnych reakcji, pojawiły się także głosy krytyki. Wszystko przez T-shirt marki La Mania, na którym widoczne było logo firmy. Zdjęcia z wydarzenia szybko trafiły do mediów społecznościowych, gdzie pojawiły się komentarze pod adresem pierwszej damy. Niektórzy internauci uznali obecność logo za nieodpowiednią dla osoby piastującej taką funkcję.

Komentarze internautów były jednoznaczne: „Logo firmy na koszulce? To mało eleganckie przy takiej funkcji”, „T-shirt nieszczęśliwie dobrany!”. Krytycy zwracali uwagę, że publiczne eksponowanie logo marki może być postrzegane jako forma promocji, co w przypadku pierwszej damy budzi kontrowersje.

Warto przypomnieć, że Marta Nawrocka wygłosiła pierwsze oficjalne przemówienie w nowej roli podczas Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej. Pierwsza dama, która zabrała ze sobą młodszego syna, zadeklarowała wsparcie dla dziewczyn uprawiających sport. Po formalnej części żona Karola Nawrockiego sama zagrała ze zgromadzonymi w piłkę.

