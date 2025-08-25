W sobotnie popołudnie Marta Nawrocka złożyła wizytę w Tarnobrzegu, gdzie uczestniczyła w oficjalnym otwarciu IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej. To wydarzenie było nie tylko sportowym świętem, ale również okazją do pierwszego publicznego wystąpienia Marty Nawrockiej w nowej roli.

Reklama

Pierwszej damie towarzyszył syn Antoni, który również pojawił się na wydarzeniu. Obecność Marty Nawrockiej na festiwalu była szeroko komentowana, zarówno ze względu na jej przemówienie, jak i stylizację.

Marta Nawrocka wygłosiła pierwsze przemówienie w nowej roli

Podczas wydarzenia Marta Nawrocka wygłosiła swoje pierwsze oficjalne przemówienie, kierując słowa wsparcia do uczestniczek festiwalu. Zwróciła się bezpośrednio do piłkarek, podkreślając ich rolę w przełamywaniu stereotypów i promowaniu kobiecego sportu.

Życzę wam pięknych meczów, wspaniałych emocji i bramek. Swoją obecnością pokazujecie, że futbol to nie tylko domena męska. Jesteście wzorem determinacji, kobiecej siły i przyjaźni powiedziała pierwsza dama.

Marta Nawrocka podkreśliła również znaczenie reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet. W ostatnim czasie coraz częściej możemy usłyszeć o gwiazdach jak grająca w barwach FC Barcelony Ewa Pajor czy nakładająca na co dzień koszulkę Paris Saint-Germain Paulina Dudek. Na koniec pierwsza dama życzyła dziewczynom sukcesów.

Nie sposób nie wspomnieć o reprezentacji kobiecej piłki nożnej. Możemy obserwować nasze zawodniczki na międzynarodowych arenach. Są one inspiracją dla wielu dziewcząt, takich jak wy. To co? Życzę wam wspaniałych bramek, pięknych emocji i spełnienia sportowych marzeń. Powodzenia! podsumowała.

Marta Nawrocka zabrała młodszego syna na oficjalne wydarzenie

Na oficjalnym otwarciu IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu Marta Nawrocka nie była sama. Podczas tego wydarzenia towarzyszył jej młodszy syn Antoni. Chłopiec pojawił się w eleganckiej koszuli. Od początku prezydent RP i pierwsza dama podkreślają znaczenie rodziny i regularnie pokazują się w mediach ze wszystkimi swoimi pociechami.

Warto przypomnieć, że Antoni Nawrocki brał udział w castingu do nieco zapomnianego już dzisiaj programu „Mali giganci”. Zdradził to jego starszy brat Daniel Nawrocki, który dzisiaj ma własny format rozrywkowy w telewizji „Nawrocki wPolsce”.

Reklama

Zobacz także: To nagranie z pierwszą damą wywołało emocje. Polacy nie mogli się powstrzymać od komentarzy