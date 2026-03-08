Dzień Kobiet w Pałacu Prezydenckim miał w tym roku wyjątkowo uroczysty charakter. 8 marca odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych kobietom, które swoją działalnością społeczną, zawodową i publiczną przyczyniają się do rozwoju kraju. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych oraz zaproszeni goście.

Marta Nawrocka pokazała się w eleganckiej odsłonie

Podczas uroczystości obecna była również Marta Nawrocka. Na zdjęciu z wydarzenia widać ją w eleganckiej czerwonej sukience o prostym kroju z krótkimi, lekko bufkami rękawami. Stylizację uzupełniała czarna opaska na włosach, delikatny makijaż oraz subtelna złota biżuteria - kolczyki i bransoletka. Całość tworzyła klasyczny i bardzo elegancki wizerunek, odpowiedni do oficjalnego charakteru uroczystości.

Jak podkreślono podczas wydarzenia w Pałacu Prezydenckim, odznaczenia państwowe przyznano kobietom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnione osoby reprezentowały różne środowiska - od działalności społecznej i naukowej, po kulturę, edukację czy pracę na rzecz lokalnych społeczności. Uroczystość była wyrazem uznania dla ich wieloletniego zaangażowania i wkładu w rozwój kraju.

Dzień Kobiet w Pałacu Prezydenckim

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim było także okazją do podkreślenia roli kobiet w życiu publicznym oraz ich wpływu na kształtowanie współczesnego społeczeństwa. W atmosferze szacunku i podziękowań wyróżniono osoby, które swoją pracą i działalnością inspirują innych oraz budują wspólne dobro.

Elegancka obecność Marty Nawrockiej podczas uroczystości była jednym z elementów tego wyjątkowego dnia, poświęconego docenieniu osiągnięć i zaangażowania kobiet w Polsce.

fot. prezydent.pl