W wywiadzie dla Polsat News prezydent Karol Nawrocki zdecydowanie odpowiedział na wcześniejsze słowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Żurek, odnosząc się do orędzia prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym, w którym padło stwierdzenie, że "sędziowie nie są bogami, tylko mają służyć Rzeczpospolitej Polskiej i polskim obywatelom", postanowił zacytować fragment kultowego utworu Paktofoniki: „Jestem Bogiem, uświadom to sobie”. Prezydent Karol Nawrocki nie pozostawił tej wypowiedzi bez komentarza i również sięgnął po cytat z tej samej piosenki, ale w formie riposty.

Mocna riposta Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki zaledwie kilka dni temu został zaprzysiężony na prezydenta, a w miniony wtorek udzielił wywiadu dla Polsat News. Gdy Bogdan Rymanowski poprosił o komentarz do słów Waldemara Żurka, prezydent od razu zareagował.

Odpowiedź prezydenta nie ograniczyła się tylko do hip-hopowego cytatu. Karol Nawrocki odwołał się również do XIX-wiecznego filozofa Fryderyka Nietzschego i jego słynnej tezy „Bóg umarł”. - Przypomniał mi się Fryderyk Nietzsche, który napisał kiedyś, że 'Bóg umarł'. A gdy umarł już Nietzsche, to ludzie pisali na ścianach 'Nietzsche umarł', z podpisem 'Bóg' - mówił prezydent. Karol Nawrocki od razu przypomniał o tragicznej śmierci lidera Paktofoniki, Piotra "Magika" Łuszcza.

Sam lider Paktofoniki, skoro jesteśmy w tej poetyce, niestety w sposób tragiczny przekonał się, że nie jest Bogiem mówił Nawrocki.

Więc, jeśli pan minister nas ogląda, to chciałbym mu powiedzieć: panie ministrze, nie jesteś Bogiem, uświadom to sobie, sobie zakończył Nawrocki.

Prezydent o banderowskich flagach na Stadionie Narodowym

Karol Nawrocki odniósł się także do kontrowersyjnych wydarzeń, które miały miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podczas koncertu białoruskiego rapera Maksa Korzha, część uczestników wniosła banderowskie flagi. Prezydent nie krył oburzenia: – Symbole banderowskie w polskiej przestrzeni publicznej, także w ukraińskiej, mnie oburzają – podkreślił w rozmowie z dziennikarzami Polsat News.

Incydent wywołał falę krytyki w mediach i stał się tematem politycznych komentarzy. Wydarzenie to, jak zaznaczył prezydent, nie powinno mieć miejsca w państwie, które pielęgnuje pamięć historyczną i szanuje ofiary totalitaryzmu.

