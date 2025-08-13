6 sierpnia doszło do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Na oficjalnej uroczystości pojawiły się tłumy polityków, a zdjęcia nowego prezydenta i pierwszej damy momentalnie obiegły media. Chwilę po zaprzysiężeniu gratulacje dla Karola Nawrockiego przesłał m.in. król Karol III. Teraz okazuje się, że z gratulacjami nie pospieszył jednak Donald Tusk. Jak komentuje to Karol Nawrocki?

Karol Nawrocki o braku gratulacji od Donalda Tuska

Karol Nawrocki, nowy prezydent Polski, w programie "Gość Wydarzeń" ujawnił, że do tej pory nie otrzymał żadnych gratulacji od premiera Donalda Tuska. Mimo że objął najwyższy urząd w państwie, szef rządu nie zdobył się jeszcze na oficjalny gest.

Pan Donald Tusk nie dopomina się o spotkanie ze mną. Jestem nowym prezydentem Polski, chyba najwyższy czas, żeby premier złożył gratulacje. Jeszcze to chyba nie przeszło przez gardło stwierdził Karol Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że nie siedzi bezczynnie w oczekiwaniu na telefon, jednak jego zdaniem kultura polityczna i zasady współżycia społecznego nakazują taki gest w momencie zmiany władzy.

Nie jest tak, że siedzę i czekam. Myślę jednak, że w świecie ludzi kulturalnych i w świecie polityki, wspólnych działań społecznych i politycznych dla dobra Polski takie zasady są ogólnie przyjęte dodał.

Prezydent czeka na gest premiera?

Karol Nawrocki odniósł się również do braku inicjatywy ze strony premiera w kontekście spotkania. Podkreślił, że Donald Tusk nie wyraził dotąd chęci rozmowy z głową państwa, a ewentualne gratulacje mogłyby być okazją do zainicjowania dialogu. " Może to będzie okazja do tego, abyśmy porozmawiali o naszych kierunkach współpracy" zaproponował Nawrocki. Premier jednak, jak dotąd, nie zareagował.

Karol Nawrocki zapytany, czy nieobecność gratulacji może wpłynąć na kontakty między Kancelarią Prezydenta a rządem, odparł:

Pan premier Donald Tusk nie spędza mi snu z powiek i ten telefon od pana premiera. Jestem dość dobrze zorientowany w polityce międzynarodowej powiedział w programie ''Gość Wydarzeń''.

Zaproszenie na Radę Gabinetową jeszcze w sierpniu

W tym samym wywiadzie prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie wystosuje oficjalne zaproszenie dla premiera Donalda Tuska na posiedzenie Rady Gabinetowej. Spotkanie to ma odbyć się jeszcze w sierpniu, jednak konkretna data nie została podana.

W tych sprawach, które wynikają ze współpracy polskiego rządu i prezydenta, będziemy – mam nadzieję – współpracować. Nie musimy się ani lubić, ani spędzać ze sobą nadzwyczaj dużo czasu, żeby móc w sposób normalny, z dobrym efektem dla Polski, współpracować zaznaczył Nawrocki.

Prezydent zapowiedział również spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Celem rozmowy mają być kwestie związane z polityką zagraniczną, które leżą w kompetencjach prezydenta.

Współpraca z rządem? Prezydent stawia warunki

Odnosząc się do możliwości współpracy z rządem, Karol Nawrocki przyznał, że widzi taką szansę, o ile działania gabinetu Tuska będą – w jego ocenie – zgodne z interesem Polski. W przeciwnym wypadku zapowiada wyraźną reakcję. "Ja sobie współpracę z rządem wyobrażam w sposób zrównoważony. W tych miejscach, w których pan premier Tusk w moim uznaniu i uznaniu wyborców, którzy mnie wybrali, nie służy sprawie polskiej, zamierzam w sposób jasny reagować" powiedział prezydent.

