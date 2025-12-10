Marta Nawrocka, żona Karola Nawrockiego i obecna pierwsza dama, znana ze swojej aktywności w mediach społecznościowych, postanowiła zaangażować się w akcję charytatywną. Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie poinformowała, że przekazała na aukcję białą sukienkę. Dochód z licytacji ma wesprzeć Fundację Wstawaj Alicja.

Poruszający gest Marty Nawrockiej

Sukienka, którą Marta Nawrocka przekazała na aukcję, to elegancka, biała kreacja o rozkloszowanym fasonie, z długimi rękawami i długością przed kolano. Całość zdobią złote guziki, które nadają jej wyrazisty charakter. Kreacja nie jest przypadkowa. Marta Nawrocka miała ją na sobie podczas dwóch oficjalnych uroczystości. Wówczas stylizacja wzbudziła kontrowersje i była szeroko komentowana, co – jak podano w opisie licytacji – wywołało niezrozumienie i falę hejtu.

W opisie aukcji Marta Nawrocka wyjaśniła, że rodziców Alicji poznała podczas kampanii prezydenckiej. Ich córka nie przeżyła, jednak Agnieszka i Wojciech, mimo tragicznych doświadczeń, codziennie pomagają innym. Tym gestem pierwsza dama postanowiła wesprzeć ich działania.

Z radością informuję o starcie licytacji białej sukienki, którą przekazałam Fundacji Wstawaj Alicja! Rodziców Alicji poznałam w kampanii prezydenckiej. Mimo że ich córki nie udało się uratować, to Agnieszka i Wojciech każdego dnia niosą pomoc innym

To jeszcze nie koniec aukcji, a kwota już powala

Zainteresowanie aukcją jest ogromne. Do dnia 10 grudnia 2025 roku, czyli w ostatni dzień licytacji, do udziału w niej zgłosiły się 32 osoby. Cena sukienki w tym dniu osiągnęła kwotę 10 750 złotych. Tak wysoka cena za sukienkę nie dziwi, biorąc pod uwagę emocje, które towarzyszą tej aukcji, jak również fakt, że dochód zostanie przeznaczony na wsparcie działań Fundacji Wstawaj Alicja. Internauci licytują z wielkim zaangażowaniem, a sama aukcja stała się głośnym wydarzeniem w sieci.

Aukcja, na której licytowana jest sukienka Marty Nawrockiej, kończy się 10 grudnia 2025 roku o godzinie 15:00. Do tego czasu kwota może się jeszcze znacząco zwiększyć. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wstawaj Alicja – organizacja, która powstała, by wspierać osoby zmagające się z ciężkimi chorobami, a szczególnie dzieci.

