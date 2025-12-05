5 grudnia Marta Nawrocka, pierwsza dama, odwiedziła Chociwel w województwie zachodniopomorskim, by osobiście zaangażować się w akcję „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wolontariuszy, którzy wspólnie pakowali świąteczne paczki dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich.

Marta Nawrocka, znana ze swojego zaangażowania w akcje społeczne, nie pozostała obojętna i tym razem. Jej obecność miała na celu nie tylko fizyczne wsparcie akcji, ale także zwrócenie uwagi opinii publicznej na potrzebę niesienia pomocy w okresie świątecznym.

Stylizacja pierwszej damy zwraca uwagę

Podczas wizyty w Chociwlu Marta Nawrocka zaprezentowała się w eleganckiej i nieoczywistej stylizacji, łącząc kolory szary i bordowy. Miała na sobie klasyczny szary garnitur z rozszerzanymi nogawkami, który zestawiła z bordową koszulą z ozdobnym wiązaniem przy szyi. Dopełnieniem stylizacji był subtelny makijaż i spięte włosy.

Stylizacja wywołała niemałe poruszenie w mediach i wśród obserwatorów. Internauci chwalili pierwszą damę za odwagę w doborze kolorów i elegancję, która podkreśliła powagę wydarzenia.

Pani prezydentowa wybrała szary garnitur, który jest bardzo trendy w tym sezonie. Szarość znowu powróciła. Tak jak dominowały brązy przez praktycznie cały ten rok, to szarość jesienią bardzo mocno zaistniała właśnie też w total lookach. Pierwsza dama dobrała bardzo taką kobiecą, ładną bluzkę — w kolorze śliwka czy bordo. Bardzo ładne połączenie szarości ze śliwką. Widzę tu ładną kryzę i wstążeczkę wiązaną — cała góra bardzo pięknie wygląda podkreśliła Dorota Goldpoint, stylistka Agaty Dudy.

„Paczka dla Rodaka i Bohatera” – wzruszająca inicjatywa

„Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” to coroczna akcja mająca na celu wsparcie naszych rodaków mieszkających za wschodnią granicą. Organizatorzy inicjatywy zbierają żywność, środki czystości i upominki, które trafiają do najbardziej potrzebujących – w tym także do kombatantów i ich rodzin.

Wydarzenie w Chociwlu odbywało się w atmosferze solidarności i wzruszenia. Wolontariusze z różnych części regionu zjednoczyli siły, by wspólnie przygotować paczki pełne świątecznych upominków. Obecność Marty Nawrockiej była nie tylko wsparciem moralnym, ale także sygnałem, że najwyższe władze państwowe dostrzegają i wspierają lokalne inicjatywy. Jej zaangażowanie dodało wydarzeniu szczególnej rangi i podkreśliło jego wartość patriotyczną oraz społeczną.

Marta Nawrocka , fot. Zygmunt Karwowski/East News

