Wielka Sień Pałacu Prezydenckiego w Warszawie zamieniła się w magiczną przestrzeń świąteczną. Wszystko za sprawą Marty Nawrockiej oraz uczniów i nauczycieli z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem. Wspólnie udekorowali bożonarodzeniowe drzewko, wprowadzając wyjątkowy klimat do jednego z najważniejszych miejsc w kraju. To wydarzenie odbyło się 6 grudnia 2025 roku i było wyjątkowym połączeniem tradycji, sztuki oraz świątecznej atmosfery. Dekoracje nie tylko upiększyły wnętrze Pałacu, ale również stały się manifestem kultury Podhala i artystycznej pasji młodych twórców.

Marta Nawrocka ubrała choinkę

Uczniowie specjalizujący się w różnych dziedzinach sztuki od grafiki, przez meblarstwo artystyczne, snycerstwo, aż po lutnictwo artystyczne i tkaniny artystyczne stworzyli ozdoby bożonarodzeniowe, które ozdobiły choinkę w Sieni Wielkiej. Wykorzystano materiały charakterystyczne dla góralskiego rękodzieła, takie jak papier, drewno i kolorowe włóczki.

Elementy dekoracyjne zostały wykonane z wielką starannością i nawiązywały do zakopiańskiej tradycji oraz polskiej sztuki ludowej. W ten sposób nie tylko udekorowano pałacową przestrzeń, ale również pokazano dziedzictwo kulturowe regionu.

Dziś w Pałacu Prezydenckim zapanował prawdziwie góralski klimat. Razem z uczniami i nauczycielami zakopiańskiego liceum ubieraliśmy choinkę w Sieni Wielkiej Pałacu Prezydenckiego. Młodzież przygotowała wyjątkowe ozdoby z papieru, drewna i kolorowych włóczek, nawiązujące do tradycji Podhala. To piękne widzieć, jak z dumą młodzi pielęgnują kulturę swojego regionu - zwłaszcza teraz, gdy szkoła zbliża się do 150-lecia swojej działalności - poinformowała za pośrednictwem social mediów Marta Nawrocka.

Córka prezydenckiej pary w świątecznej stylizacji z porożem

Szczególną uwagę gości zwróciła obecność córki prezydenckiej pary-Kasi. Dziewczynka wystąpiła w brązowej sukience, a na jej głowie pojawiła się opaska z porożem renifera. Marta Nawrocka również zaprezentowała się w brązowej sukience midi oraz ozdobie do włosów w tym samym kolorze. Stylizacje matki i córki stworzyły harmonijny, świąteczny obrazek, który doskonale wpisywał się w atmosferę uroczystości.

Ozdoby z papieru, drewna i włóczki na choince

Choinka w Pałacu Prezydenckim była ozdobiona ręcznie wykonanymi dekoracjami. Uczniowie zadbali o każdy detal. Wśród ozdób znalazły się papierowe gwiazdy, drewniane figurki i kolorowe włóczki splecione w misterne wzory. Każdy element miał swoje miejsce i tworzył spójną całość.

Ozdoby nawiązywały do polskiej sztuki ludowej, co podkreśliła także Marta Nawrocka w swoim wystąpieniu. Podziękowała uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i kreatywność, doceniając ich wkład w podtrzymywanie lokalnych tradycji.

