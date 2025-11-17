Marta Nawrocka zakomunikowała, że niedługo działalność rozpocznie jej fundacja o nazwie "Fundacja Blisko Ludzkich Spraw". Pierwsza dama poinformowała o szczegółach.

Nowa inicjatywa Marty Nawrockiej

Niedawno Marta Nawrocka zabrała głos ws. hejtu na 7-letnią córkę, który miał miejsce podczas wieczoru wyborczego, kiedy Karol Nawrocki został wybrany prezydentem RP. Dziś ponownie poruszyła temat hejtu i nienawiści.

Pierwsza dama zainaugurowała cykl spotkań pt. "Hejt? Nie, dziękuję!". Pierwsze odbyło się na Zamku w Wiśle, w Rezydencji Prezydenta RP. Tego dnia odbyły się m. in. warsztaty dla przedszkolaków pt. „Hejt OFF – Słowa Mają Moc!”. Jak poinformowano na Prezydent.pl: " Ich program ma na celu podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zjawiska hejtu, jego skutków emocjonalnych i prawnych, a także naukę tego, jak przeciwdziałać przemocy słownej w życiu codziennym i Internecie. Dzieci obejrzały także spektakl „Niebieska dziewczynka”. To historia, która uczy tolerancji i pozwala oswoić się z tematem niepełnosprawności."

Odbył się również panel dyskusyjny „Hejt? Nie, dziękuję!”, w którym wzięli udział Daniel Nawrocki, Filip Chajzer i ks. Tomasz Trzaska.

"Fundacja Blisko Ludzkich Spraw" Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka zapowiedziała również rozpoczęcie działalności "Fundacji Blisko Ludzkich Spraw", która ma zająć się obszarami takimi jak: "walka z hejtem, zagrożeniami w sieci, wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z mniejszych ośrodków". Pierwsza Dama napisała w sieci:

Hejt rani - często mocniej, niż potrafimy to sobie wyobrazić. Jedno słowo może złamać pewność siebie, odebrać spokój, zostawić ślad na długie lata. Patrząc na to, jak wiele osób mierzy się z bólem wywołanym nienawiścią i obojętnością, chce działać. Niedługo powstanie Fundacja Blisko Ludzkich Spraw, która zajmie się czterema filarami - walką z hejtem, walką z zagrożeniami w sieci, wsparciem osób niepełnosprawnych oraz wyrównywaniem szans. Niech to będzie przestrzeń, które ma dawać wsparcie i zrozumienie. Dziś w Wiśle właśnie tak było. Spotkaliśmy się wszyscy, aby walczyć z hejtem i nieść dobro, dlatego podjęłam decyzję o przekazaniu na licytację mojej białej sukienki, z której dochód będzie przeznaczony na wsparcie Fundacji „Wstawaj Alicja”

Zobacz także: