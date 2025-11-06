Hejt na córkę Marty Nawrockiej. Policja już przesłuchuje

Pierwsza dama, Marta Nawrocka, podzieliła się dramatycznymi szczegółami dotyczącymi hejtu, który dotknął jej zaledwie 7-letnią córkę, Kasię Nawrocką. Dziewczynka, która towarzyszyła ojcu - Karolowi Nawrockiemu - podczas wieczoru wyborczego, stała się ofiarą brutalnych komentarzy w Internecie.

W wywiadzie dla magazynu „Viva!” Marta Nawrocka przytoczyła sytuację, która wstrząsnęła opinią publiczną: „Pamiętam sytuację, kiedy moja córeczka usłyszała od dorosłej osoby: Kasiu, jesteś super, nie przejmuj się hejtem. Szłyśmy wtedy razem i ona po chwili zapytała: Mamo, a co to jest hejt?”.

Według pierwszej damy, dzieci nie powinny znać takich pojęć. „Ono powinno się śmiać, bawić, żyć w świecie, który jest bezpieczny i dobry”, zaznaczyła.

Marta Nawrocka zgłosiła sprawę córki na policję

W związku z falą hejtu, jaka przetoczyła się przez internet po publicznym wystąpieniu córki prezydenta, podjęto konkretne działania prawne. Jacek Dobrzyński z MSWiA potwierdził, że policja zajęła się sprawą. Marta Nawrocka przyznała, że została już dwukrotnie przesłuchana.

Mnóstwo osób, których nawet nie znamy, niezależnie od poglądów politycznych, stanęło w obronie Kasi. Także rzecznik praw dziecka zareagowała bardzo konkretnie, złożyła wniosek o ściganie w sprawie hejtu, który dotyczył naszej córki. Zostałam już dwukrotnie przesłuchana w tej sprawie i mam nadzieję, że negatywne treści znikną z przestrzeni publicznej. Kasia nie powinna widzieć takich rzeczy o sobie wyznała Nawrocka.

Podczas wieczoru wyborczego, który odbył się po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich, Karolowi Nawrockiemu towarzyszyła cała rodzina. 7-letnia Kasia Nawrocka zachowywała się naturalnie, wysyłając serduszka i machając do tłumu. Mimo niewinnego zachowania, dziewczynka stała się celem nienawistnych komentarzy w mediach społecznościowych. Ten przypadek szczególnie zaniepokoił opinię publiczną oraz organy państwowe. Sprawa szybko nabrała rozgłosu i zmusiła odpowiednie instytucje do podjęcia działań ochronnych.

W obszernym wywiadzie dla magazynu „Viva!” Marta Nawrocka szczerze opowiedziała o relacji z mężem. Pierwsza dama po raz pierwszy tak wiele powiedziała o tym, jak zmieniło się jej życie w ciągu ostatnich miesięcy.

Hejt na córkę Marty Nawrockiej. Policja już przesłuchuje Marysia Zawada/REPORTER

Marta Nawrocka wyznaczyła nowe zadanie. Chce walczyć z hejtem

W odpowiedzi na dramatyczne doświadczenia rodziny prezydenckiej, Marta Nawrocka ogłosiła plany powołania fundacji. Jej celem będzie wspieranie dzieci z niepełnosprawnościami, uzdolnionej młodzieży oraz działania na rzecz przeciwdziałania przemocy słownej i hejtowi w internecie.

Dlatego tak bardzo wierzę w edukację, w rozmowy, w uświadamianie przekazała pierwsza dama.

Zobacz także: Marta Nawrocka zadebiutowała na okładce „Vivy!”. Pierwsza Dama w szczerym wyznaniu o diametralnych zmianach w życiu