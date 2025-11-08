Marta Nawrocka, małżonka Karola Nawrockiego, pojawiła się 7 listopada na warszawskim lotnisku, skąd wyruszyła do Paryża. Celem jej podróży była uroczysta inauguracja Kaplicy Polskiej w katedrze Notre-Dame. Choć wydarzenie we Francji było bez wątpienia istotne, to jednak jeszcze przed jego rozpoczęciem pierwsza dama zwróciła na siebie uwagę zupełnie innym aspektem. Jej stylizacja – elegancka, ale jednocześnie nowoczesna – została zauważona przez media i ekspertów modowych. Look Marty Nawrockiej został uwieczniony na nagraniu z lotniska, które trafiło do sieci i natychmiast wywołało falę komentarzy.

Ekspertka nie kryje zachwytu

Pierwsza dama miała na sobie jasną marynarkę w charakterystyczną czarno-białą pepitkę, która w połączeniu z czarnymi spodniami typu flare stworzyła spójny i wyrafinowany zestaw. Całość dopełniał biały golf i szary, krótki płaszcz, a także elegancka fryzura. Stylizacja Marty Nawrockiej została poddana analizie przez stylistkę Magdalenę Łyko-Grzegorzak. Ekspertka nie szczędziła komplementów i określiła cały look jako "ponadczasową klasykę". Szczególną uwagę zwróciła na marynarkę:

Jasna marynarka w czarno-białą pepitkę to połączenie elegancji i nowoczesnej formy, a baskinka zawsze pięknie podkreśla kobiece kształty – podkreśliła stylistka w rozmowie z Plotkiem.

Zdaniem Łyko-Grzegorzak stylizacja Nawrockiej idealnie wpasowuje się w kontekst międzynarodowych wydarzeń. Jej wizerunek jest nie tylko spójny i elegancki, ale także nowoczesny i kobiecy. Ekspertka oceniła, że pierwsza dama potrafi doskonale budować odpowiedni wizerunek na arenie międzynarodowej.

Jeden szczegół robi różnicę. Stylistka zdradza, co zmienia cały look

Według Magdaleny Łyko-Grzegorzak, w stylizacji Nawrockiej to właśnie detale robią największą różnicę. Spokojna paleta kolorów i minimalistyczna forma stylizacji sprawiają, że dodatki mogą całkowicie odmienić odbiór całości.

Mocniejsze kolczyki, wyrazista bransoletka, a nawet kapelusz potrafią dodać charakteru, a czasem zupełnie odmienić odbiór całego looku – zaznaczyła stylistka.

Spodnie typu flare również nie były przypadkowym wyborem. Łyko-Grzegorzak wyjaśniła, że ten fason wydłuża nogi, podkreśla talię i nadaje sylwetce odpowiednie proporcje. Nic dziwnego, że cieszy się tak dużą popularnością, zwłaszcza w krajach skandynawskich.

