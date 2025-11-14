Marta Nawrocka fundacja. Komentarz Gronkiewicz-Waltz zaskakuje

14 listopada 2025 roku w prawicowej telewizji wPolsce24 opublikowano wywiad z pierwszą damą Martą Nawrocką. W rozmowie z okazji 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego, żona prezydenta podzieliła się nie tylko osobistymi refleksjami na temat męża, lecz także ogłosiła inicjatywę, która miała szansę poruszyć opinię publiczną.

Nawrocka zapowiedziała powołanie fundacji „Blisko Ludzkich Spraw”, która ma mieć charakter apolityczny i społeczny. Jej celem ma być walka z hejtem, przemocą w sieci, wspieranie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, a także wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości. W słowach pierwszej damy pobrzmiewały emocje i przekonanie o potrzebie działania: „To będzie działalność typowo społeczna, apolityczna, odłączona od polityki. Samo dobro, które będzie z tego płynęło”.

Szczególną uwagę wzbudziła zapowiedź uruchomienia programu „Oddech dla bohaterek”. Projekt ten ma obejmować zajęcia terapeutyczne dla matek opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnościami. Według Nawrockiej kobiety te potrzebują przestrzeni i wsparcia, by „mogły odetchnąć od swojej ciężkiej pracy, opieki nad swoimi dziećmi”. Zaplanowano także opiekę dla dzieci podczas zajęć, co umożliwi matkom pełne uczestnictwo w terapii.

Fundacja ma być rozwinięciem postawy, jaką prezydencka para prezentowała w kampanii wyborczej. „Myślę, że kampania też zmotywowała mnie do tego, jak nazwać fundację. Bo byliśmy oboje blisko ludzi podczas kampanii i chcemy, by ta prezydentura też była blisko tych zwykłych ludzi, którzy swoją ciężką pracą tworzą naszą piękną Polskę”, dodała pierwsza dama.

Ostatnio żona prezydenta RP udzieliła kilku bardzo głośnych wypowiedzi w mediach. Warto przypomnieć, że w wywiadzie dla magazynu „Viva!” Marta Nawrocka opowiedziała szczerze o relacji z Karolem Nawrockim po przeprowadzce do pałacu.

Hanna Gronkiewicz-Waltz wbiła szpilę Marcie Nawrockiej

Na entuzjastyczną zapowiedź powołania fundacji niemal natychmiast zareagowała Hanna Gronkiewicz-Waltz – była prezydent Warszawy, a obecnie europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Jej komentarz, opublikowany na platformie społecznościowej X (dawniej Twitter), składał się jedynie z dwóch słów, ale jego wydźwięk był jednoznaczny.

Papugowanie Kwaśniewskiej napisała Gronkiewicz-Waltz, podając dalej wpis Kancelarii Prezydenta z wypowiedzią Marty Nawrockiej.

Dwuznaczna i złośliwa uwaga Gronkiewicz-Waltz bezpośrednio nawiązywała do działalności Jolanty Kwaśniewskiej, która od 1997 roku prowadzi fundację „Porozumienie Bez Barier”. Jej inicjatywa także skoncentrowana jest na pomocy osobom niepełnosprawnym, walce z wykluczeniem oraz wspieraniu edukacji i integracji społecznej.

