Marta Nawrocka ma 39 lat i już za niespełna dwa miesiące zostanie Pierwszą Damą. To czyni ją najmłodszą kobietą w historii III RP, która obejmie ten zaszczytny tytuł. Nawrocka jest żoną nowo wybranego prezydenta Karola Nawrockiego i matką trójki dzieci: 22-letniego Daniela, 15-letniego Antoniego oraz 7-letniej Katarzyny. Do tej pory rodzina mieszkała w Gdańsku, jednak już 6 sierpnia Marta Nawrocka wprowadzi się do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Okazuje się, że już teraz miała okazję poznać nowe realia swojego życia.

Choć formalnie Marta Nawrocka zostanie prezydentową dopiero 6 sierpnia, zmiany w jej życiu nastąpiły znacznie wcześniej. Już 1 czerwca objęły ją nowe procedury bezpieczeństwa. Najbardziej dotkliwym ograniczeniem dla Marty Nawrockiej okazał się zakaz prowadzenia auta. Jak sama przyznała w rozmowie ze swoim synem Danielem:

Decyzja ta podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Oprócz tego, od początku czerwca towarzyszy jej stała ochrona. Nawrocka nie kryje, że to dla niej zupełnie nowe doświadczenie.

To jest dla mnie nowe. Nawet tam gdzieś z boku, z tyłu siedzą i obserwują, dbają o bezpieczeństwo w związku z tym, co się może złego wydarzyć. Także czuję się bezpiecznie, ale też tak dziwnie trochę

Nie tylko ograniczenia w poruszaniu się i obecność ochroniarzy dały się we znaki żonie prezydenta-elekta. Marta Nawrocka odczuła także zwiększone zainteresowanie mediów. Od 1 czerwca paparazzi niemal nie odstępują jej na krok. W rozmowie z synem Danielem ujawniła, że pod jej blokiem w Gdańsku paparazzi dyżurują przez całą dobę.

Teraz jestem bardziej rozpoznawalna na pewno. No i ta pani paparazzi, która stoi pod naszym blokiem 24 godziny na dobę... Niedługo wyjdę do niej z kawą. Jeździ, fotografuje. No średnie to jest, ale wiadomo, taką ona też ma pracę

- wyznała Marta Nawrocka w rozmowie w serwisie YouTube