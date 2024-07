Marta Żmuda-Trzebiatowska bierze ślub! Aktorka zaskoczyła wszystkich. Dziś – w sobotę 26 września Marta Żmuda-Trzebiatowska wychodzi za mąż za młodszego o pięć lat aktora Kamila Kulę!

Reklama

Marta Żmuda Trzebiatowska bierze ślub z Kamilem Kulą

Marta i Kamila są parą od ponad półtora roku. Ale dopiero w wakacje wyszło na jaw, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Jak? W maju pojechali razem na wakacje na ulubioną wyspę Żmudy-Trzebiatowskiej czyli na greckie Kos. Oficjalnie nie komentowali jednak, że coś ich łączy. A tak na prawdę w sekrecie od dawna już planowali ślub!

Historia miłości Marty Żmudy-Trzebiatowskiej i Kamila Kuli



A jak para się poznała? Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula to aktorzy Teatru Kwadrat. Marta gra już tam od paru lat, a Kamil (znany m.in. z roli w serialu „Na dobre i na złe" czy „Hotel 52") dołączył do zespołu dopiero dwa lata temu. Oboje dostali główne role w spektaklu „Przez park na bosaka", gdzie co ciekawe zagrali młode kochające się małżeństwo.

Szczegóły ślubu Marty Żmudy-Trzebiatowskiej

Jak się dowiedzieliśmy będzie to cicha ceremonia w gronie najbliższych. Sukienkę dla Marty zaprojektowała jej przyjaciółka Natalia Jaroszewska. Parze bardzo zależało, żeby była to skromna uroczystość tylko dla nich, najbliższych i przyjaciół, dlatego planują się pobrać poza Warszawą.

Marcie i Kamilowi gratulujemy!



Zobacz: Ślub Popielewicz i Hyżego to najbardziej tajemnicza ceremonia. Przebiją Piotra Rubika i Agatę Młynarską? Przeczytaj o znanych tajnych ślubach gwiazd.

Zobacz także