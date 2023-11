Marta Manowska od lat prowadzi kultowy już program "Rolnik szuka żony". W każdym kolejnym sezonie odwiedza rolników, dopytuje ich o szczegóły życia prywatnego, poznaje ich wybranki, a także uczestniczy w wyborach odpowiednich kandydatek. Marta Manowska z racji charakteru swojej pracy zazwyczaj stawia na casualowe ubrania i delikatny makijaż. Jednak jeszcze nigdy nie pokazała się zupełnie bez make-upu. Teraz zrobiła wyjątek! Na swoim profilu na Instagramie pokazała się bez grama makijażu.

Zobacz: Małgosia z "Rolnik szuka żony" spanikowała, kiedy dowiedziała się o ciąży? Marta Manowska powiedziała nam, jak było!

Marta Manowska postanowiła pokazać się w zupełnie naturalnym wydaniu. Prowadząca show opublikowała na Instagramie zdjęcie, które zachwyciło jej fanów.

Jednak to nie brak makijażu zwrócił największą uwagę fanów. Niektórzy zauważyli... luksusowy dodatek, czyli szal z kolekcji Louis Vuitton.

Na szczęście Marta Manowska może liczyć również na obrońców!

a co zazdrościsz bo ty tak nie potrafisz? A w ogóle co cie to obchodzi, Pani Marta ciężko pracuje na to - napisał inny fan.