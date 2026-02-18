Marta Manowska to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, której wyjątkowo dużą popularność w ostatnich latach przyniosła rola prowadzącej w programie "Rolnik szuka żony". Wystawiona na wiele testów udowodniła, że nie brakuje jej empatii i wrażliwości, którą obdarzała uczestników przechodzących przez emocjonalne rozterki. Szybko okazało się, że Manowska świetnie komunikuje się też z seniorami, perfekcyjnie sprawdzając się w roli prowadzącej "The Voice Senior". Teraz prezenterka zdecydowała się podziękować całej ekipie pracującej przy programie.

Marta Manowska dziękuje ekipie programu TVP

Marta Manowska co prawda zasłynęła w telewizyjnych formatach, ale cały czas prężnie rozwija też swoje media społecznościowe. Dziennikarka zgromadziła na Instagramie już ponad 200 tysięcy obserwatorów, którzy śledzą jej każdy ruch. Na jej profilu nie brakuje relacji z codzienności prezenterki, ani też informacji o formatach telewizyjnych, w których bierze udział. Tym razem gwiazda TVP zdecydowała się na pełne emocji podziękowanie swoim współpracownikom, co wywołało niemałe poruszenie w Internecie.

Nie zdążyły opaść emocje po kontrowersjach związanych z wyborem zwycięzcy najnowszej edycji "The Voice Senior", a Marta Manowska już podzieliła się na Instagramie kilkoma fotografiami z planu programu. Uwagę internautów zwrócił jednak opis, w którym prowadząca wymieniła kilkanaście osób, które współtworzyły z nią format i dodała:

Uwaga! Będą wyznania miłości. (...) Dziękuję całej ekipie, bohaterom, finalistom, zwycięzcom! Wszyscy jesteśmy zwycięzcami!!!!! napisała Manowska.

Nie zabrakło też wdzięczności za to, że prezenterka została zaangażowana w roli prowadzącej muzycznego formatu już kolejny rok z rzędu.

Dziękuję, że co roku przypominam sobie jaki to cudowny program dodała Manowska.

Fani nie szczędzili komentarzy. Jest też głos Andrzeja Piasecznego

Wpis Marty Manowskiej ze zdjęciami oraz poruszającymi podziękowaniami od razu zwrócił uwagę zarówno internautów, jak i fanów programów, którzy nie wahali się przed przekazaniem prezenterce kilku ciepłych słów.

Piękna sukienka i cudowna dziewczyna. Pozdrawiam serdecznie napisał jeden z fanów.

Cudownie. Sercem pozdrawiam skomentowała widzka.

W gąszczu komentarzy nie zabrakło też tego prosto od Andrzeja Piasecznego, który w "The Voice Senior" pełnił rolę jednego z jurorów.

I my dziękujemy przekazał Andrzej Piaseczny.

Oglądaliście ostatnią edycję "The Voice Senior"?

