To właśnie siostry Krystyna, Jolanta i Elżbieta Szydłowskie z Łodzi zostały zwyciężczyniami pierwszej edycji "The Voice Senior" w 2019 roku! Podczas finałowego odcinka show TVP2 w rywalizacji pokonały m.in. Kazimierza Kiljana, Władysława Jareckiego oraz Waldemara Wiśniewskiego. O ich wygranej zdecydowali widzowie, doceniając charyzmę, dojrzałość sceniczną i wzruszające wykonania. Za zajęcie pierwszego miejsca siostry otrzymały nagrodę w wysokości 50 tys. zł oraz voucher na "wakacje marzeń", który wykorzystały, wyjeżdżając na Hawaje!

Kontrowersje wokół wygranej Sióstr Szydłowskich

Wynik programu nie był pozbawiony kontrowersji, ponieważ siostry Szydłowskie już wcześniej zdobywały doświadczenie na scenie. Krystyna Szydłowska przez 30 lat występowała w Teatrze Muzycznym w Lublinie, grając ponad 100 ról pierwszoplanowych. Elżbieta i Jolanta również nie były nowicjuszkami. Miały za sobą występy na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze oraz Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Warto zaznaczyć, że podobny kontrowersje towarzyszą też zwyciężczyni najnowszej edycji programu.

Artystyczne marzenia po sukcesie w programie "The Voice Senior"

Po zwycięstwie w "The Voice Senior" siostry Szydłowskie nie osiadły na laurach. Ich debiutancka płyta spotkała się z ciepłym przyjęciem, a one same koncertowały w mniejszych miejscowościach, docierając do różnych zakątków Polski. Podkreślały, że praca daje im radość i satysfakcję, a podejmowane wyzwania traktują nie jako obowiązek, ale przyjemność. Podczas wywiadu dla serwisu Pomponik podkreśliły:

Praca jest przyjemnością. Człowiek powinien pracować. Robimy to, co lubimy, a jednocześnie może zarobimy. My nie używamy takiego terminu jak 'ciężko'.

Co więcej, siostry Szydłowskie od początku swojej medialnej działalności deklarowały, że ich celem jest nie tylko spełnianie własnych pasji, ale również inspirowanie rówieśników do aktywności. Jolanta Szydłowska podkreślała w rozmowie z lodz.pl, że udział w programie zmienił jej podejście do życia i dał motywację do realizowania własnych pragnień, niezależnie od wieku:

Wracając na scenę, zrozumiałam, że moje wcześniejsze myślenie, że mam 60 lat i wszystko się już skończyło, było ogromnym błędem. Dostałam ogromną siłę i wiarę w to, że warto zrobić też coś dla siebie, że nie wolno rezygnować z życia, niezależnie od wieku. Mam nadzieję, że chociaż trochę zainspiruję tym przesłaniem także innych.

Tak wygląda życie Sióstr Szydłowskich po wygranej

W ostatnich latach siostry Szydłowskie nieco ograniczyły swoją działalność koncertową, skupiając się głównie na mniejszych wydarzeniach i kameralnych występach. Pozostają jednak aktywne w mediach społecznościowych, prowadząc profile na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu utrzymują stały kontakt z licznym gronem fanów, dzieląc się z nimi nie tylko nowościami ze swojego życia artystycznego, ale także codziennymi radościami i przemyśleniami.

