Jak donosi tygodnik "Na żywo" Marta Manowska schudła 5 kilogramów. Dla kogo Manowska odchudzała się na wiosnę? Czy to z powodu, by lepiej wyglądać w kamerze jako prowadząca "Rolnik szuka żony"? Czy może z powodu nowej miłości? Jak informuje tygodnik, Marta jest zakochana. Potwierdzić to może fakt, że aktorka i dziennikarka sama podsyca ciekawość insynuując, że się zaręczyła. W swoim wpisie na Instagramie zdradziła "Powiedziałam 'tak'".

Reklama

Podobno niektórym osobom z Teatru Capitol Marta przestawiła swojego wybranka, ale jeszcze nie chce się afiszować z nowym związkiem. - Nie chce wzbudzać zainteresowania i zniszczyć tego uczucia - mówi jej znajoma w „Na żywo”.

Zobacz: Co jest korzystne na odchudzanie? 10 prostych trików dla odchudzających się

Zobacz także

Kim jest chłopak Manowskiej?

Ukochany Marty jest związany z branżą artystyczną, zajmuje się filmem i teatrem. To podobno dla niego Marta się zmieniła. Jaka jest dieta Manowskiej, że schudła aż 5 kilo?

Nie jada już słodyczy, pieczywa, makaronu. Więcej natomiast warzyw i owoców. Pije dużo wody... A wszystko dzięki miłości!

Zobacz także: Marta Manowska pracuje nad kolejnym projektem z rolnikami. Wiemy jakim! To będzie HIT!

Czy Marta Manowska ujawni swój nowy związek? Taki wpis zelektryzował wszystkich...

Facebook/Marta Manowska

Czy widać, że Marta Manowska schudła?

ONS

Reklama

Marta Manowska zaczęła uż prace nad czwartą częścią Rolnik szuka żony.