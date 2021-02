Marta Manowska przechodziła kryzys w związku?! To nie koniec problemów, jak sobie radzi?

Marta Manowska to jedna z ulubienic polskich widzów, która idealnie odnalazła się w roli prowadzącej takich programów jak "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości", a jednocześnie to jedna z gwiazd, która najlepiej strzeże swojego życia prywatnego. Jednak ostatnio w mediach pojawiły się niepokojące słuchy dotyczące jej związku z Adamem, z którym według niektórych doniesień, miała wziąć potajemny ślub. Co takiego wydarzyło się w życiu Marty Manowskiej? Teraz postanowiła zwierzyć się z innego problemy, który dotyczy również wielu z nas.

Marta Manowska przechodziła kryzys w związku?

Jeszcze niedawno Marta Manowska określała swojego partnera mianem "tego jedynego". Niestety, jeżeli wierzyć plotkom, w ich związku nie zawsze było kolorowo. Gwiazda miała być widziana smutna i bardzo przygaszona. O tym, co działo się w jej życiu prywatnym postanowił zdradzić informator tygodnika "Na Żywo":

Zamiast ślubu nastąpił kryzys w związku, a potem pandemia. Marta i Adam rozdzielili się na kilka tygodni. W TVP krążyły plotki, że to koniec ich idylli.

Ponoć to nagrania do nowej edycji "Sanatorium miłości", przy których para wspólnie pracuje, miał zażegnać kryzys w ich związki i sprawić, że wszystko wróciło na właściwe tory. Jednak jak się okazuje, to nie koniec przyziemnych problemów Marty Manowskiej, choć te, które obecnie jej towarzyszą, na szczęście są o wiele bardziej błahe. Wszystko wskazuje na to, że pogoda za oknem i panujące mrozy doskwierają również gwieździe, która postanowiła radzić sobie z nimi na swój własny sposób, ale również poradzić się swoich fanów.

Trzymacie się w tych mrozach? U mnie poszły w ruch termiki, herbaty z pigwą i wizualizacje pięknej Skandynawii 😂 A Wy? Jak sobie radzicie? Jakieś patenty?

Trzeba przyznać, że w tej kwestii internauci wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Pod postem Marty Manowskiej natychmiast pojawiło się dziesiątki komentarzy, w których obserwatorzy zdradzali swoje patenty i dodawali jej otuchy, przyznając, że jedyne o czym myślą, to zbliżająca się coraz to większymi krokami wiosna. Cóż, musimy przyznać, że bardzo nam ulżyło. Oby Marta Manowska miała tylko takie problemy.

Mara Manowska to jedna z najbardziej lubianych gwiazd. Fani pokochali ją za podejście do uczestników "Rolnik szuka żony", jak i "Sanatorium miłości".

Trzeba przyznać, że nikt nie chroni swojego życia prywatnego tak dobrze jak ona. Choć media mówiły o kryzysie w jej związku, jak widać już po wszystkim.

Teraz największym zmartwieniem Marty Manowskiej są panujące mrozy, na które na szczęście ma swoje sposoby. Kiedy gwiazda opublikowała w swoich mediach społecznościowych to zdjęcie, natychmiast posypała się lawina komentarzy.