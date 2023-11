Marta Manowska to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd TVP. Polacy pokochali prowadzącą programów: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". Marta Manowska pomaga uczestnikom show odnaleźć drugą połówkę i prawdziwą miłość, ale sama nie chcę zdradzać, jak wygląda jej życie uczuciowe. Jakiś czas temu media plotkowały, że gwiazda TVP spotyka się z uczestnikiem trzeciej edycji programu "Rolnik szuka żony", Łukaszem Siebersem.

Kiedy zobaczyłam tego newsa, potraktowałam go w kategorii żartu. Ktoś coś po prostu palnął. Ale nie jest to nic obraźliwego, nic co szkaluje mnie, moją rodzinę. Mogę się tylko uśmiechnąć, bo przecież nie będę pisać sprostowań - skomentowała wówczas Marta Manowska.