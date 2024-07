2 z 4

Po śmierci najpierw brata i bratowej, a potem ukochanej mamy, to Marta jest dla Jarosława Kaczyńskiego najbliższą rodziną. Bratanica wspiera wujka - jest przy nim w najważniejszych momentach. Jak ostatnio pisaliśmy, relacje lidera PiS-u i córki zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego mają być w ostatnim czasie bardzo dobre, a co za tym idzie, Jarosław Kaczyński myśli, by w swoim testamencie zapisać wszystko bratanicy!